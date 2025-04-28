Sekiz ton mesir macunu halka saçıldı

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer alan 485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, “Dolu Dolu Festival” sloganıyla bir hafta süren etkinliklerin ardından sona erdi. 22-27 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen Festival’e, Türkiye’nin dört bir yanından ve 12 farklı ülkeden konuklar katıldı. Festivalin son gününde, geleneksel kortej yürüyüşü ve saçım töreni gerçekleştirildi.

Manisa Valiliği önünden başlayan kortej yürüyüşü Sultan Camii’ne kadar devam etti. Manisa’da yetişen Osmanlı padişahlarının temsili geçişleri, temsili Hafsa Sultan ve Merkez Efendi’nin, halk dansları ekiplerinin, sivil toplum kuruluşlarının geçiş yaptığı kortej renkli görüntülere sahne oldu. Korteji izleyen vatandaşlar da bu coşkuya katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve Nurcan Zeyrek’in de katıldığı kortej yürüyüşüne, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisa’dan ve çevre illerden ilçe belediye başkanları, Manisa’yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, sivil toplum örgütlerinin ve konuk ülkelerin temsilcileri katıldı.

485 YILLIK GELENEK SAÇIM TÖRENİYLE SONLANDI

Kortej yürüyüşünün ardından şifalı mesir macunlarının saçımı öncesinde Hafsa Sultan’ın Merkez Efendi’ye berat vermesinin canlandırması yapıldı. Canlandırmanın ardından, mesir macunu saçım töreni gerçekleştirildi. 8 ton şifalı mesir macunu, Sultan Camii kubbe ve minarelerinden halka saçıldı. Vatandaşlar saçılan şifalı macunları kapmak için birbirleriyle yarıştı. Mesir kapmak için yüksek yerlere tırmanan ve şemsiyesini ters çeviren vatandaşların renkli görüntüleri objektiflere yansıdı.