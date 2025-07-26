Seks işçilerine yönelik şiddet cezasız kalıyor

Haber Merkezi

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği’nin “Türkiye’de Seks İşçilerine Yönelik Cinsel Şiddetin İzlenmesi 2025 Raporu”na göre ülkede seks işçilerine yönelik şiddet yaygınlaşır-ken cezasızlık politikaları ise sürüyor. Rapor için İstanbul, Ankara, Mersin, Gaziantep, İzmir ve Eskişehir’den toplam 49 kişi ile görüşülürken araştırmaya katılan seks işçilerinin büyük çoğunluğu trans kadınlar oldu.

Araştırmaya katılan seks işçilerinin 40’ı hayatlarının büyük bir kısmında ekonomik olarak zorlan-dıklarını belirtti. Bununla beraber, araştırmaya katılan 12 seks işçisi geleceğe dair umutsuz olduk-larına dikkat çekti. Rapora göre; toplam 49 seks işçisinden ev, müşteri araçları, otel odaları, tenha sokaklar ve ıssız bölgeler yer aldı. Bununla beraber; seks işçileri müşterileri, sokak çeteleri ve kol-luk tarafından şiddete ve ayrımcılığa maruz kaldığını aktardı.

ŞİKÂYETÇİ OLAMIYORLAR

Yalnızca 5’i hayatlarında hiç cinsel şiddet yaşamadığını belirtirken kalan 44’ü ise bir veya daha çok kez cinsel şiddete maruz kaldığını ifade etti. Cinsel şiddetin yanı sıra seks işçileri darp, parala-rının ödenmemesi ve eşyalarına el konulması gibi şiddet türlerine de maruz kaldıklarına dikkat çekti. Şiddetle en sık karşılaşılan yerler arasında rapora göre cinsel şiddete maruz kalan seks işçile-ri ekonomik yetersizlikler ve kurumsal yapılara güven duymama gibi nedenlerle psikolojik destek alamadığını belirtti. Seks işçilerinin büyük çoğunluğu, yaşadıkları şiddeti adli makamlara bildir-meme gerekçesi olarak; seks işçisi kimliklerinin kendilerini otomatik olarak “suçlu”, “yalan söyle-yen” ya da "hak etmiş" konumuna düşürdüğünü düşündüklerini ifade etti.