“Seks kaseti” istifa getirdi: Şantaj iddiası

Balkan ülkesi Karadağ bugünlerde cinsel içerikli özel görüntülerin sızdırıldığı bir olayı ve peşinden gelen istifaları konuşuyor.

Pobjeda gazetesinin haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Danışmanı ve eski istihbarat direktörü Dejan Vuksic ile İnsan Hakları Bakanlığı’nda genel müdür Mirjana Pajkovic, gizli bir ilişki yaşıyordu.

Ancak Vuksic’in evli, Pajkovic’in bekar olduğu bu ilişkiye ait cinsel içerikli kasetin sosyal medyada paylaşılması ülkeyi karıştırdı.

Skandalın ardından önce Vuksic, ardından Pajkovic görevlerinden istifa etti.

Pobjeda’ya konuşan Pajkovic, görüntülerden sızıntıya kadar haberdar olmadığını belirterek Vuksic’in kendisini bu kayıtlarla şantaj yapmakla suçladı.

"TEHDİT EDİLDİM"

Pajkovic, “Her kadının sessiz kalmayı reddetmesi gerektiğini” belirttiği açıklamasında, üst düzey bir güvenlik yetkilisi tarafından tehdit edildiğini, bunun da kendisinde ciddi korku yarattığını söyledi.

Pajkovic, kendisine görüntülerin patronuna gösterileceği tehdidinde bulunulduğunu ve bu yolla susmaya zorlandığını iddia etti. Açıklamasında, "modern çağda fiziksel şiddet yerine insanların itibarlarının yok edilmek istendiğini" dile getirdi.

İstifasının “kişisel nedenlerle” olduğunu belirten Pajkovic, buna rağmen Vuksic’e yönelik suçlamalarını yineledi.

"YARGIÇ ADAYLIĞIM İÇİN..."

Her iki taraf da iddiaları reddederek karşılıklı cezai şikâyette bulundu. Pajkovic, izinsiz biçimde özel görüntülerinin paylaşılması nedeniyle suç duyurusunda bulunurken, Serbian Times’ın aktardığına göre, cumhurbaşkanlığı ofisinden bir sabit hattan kendisine tehdit içeren bir arama yapıldığını da ileri sürdü.

Aralık ayı sonunda istifa eden Vuksic ise görüntüleri ilk kez sosyal medyada yayıldığında gördüğünü savundu. Hakkındaki suçlamaların “asılsız ve kasıtlı” olduğunu öne süren Vuksic, Pajkovic’i kendisini yargıç adaylığından çekilmeye zorlamak amacıyla şantaj yapmakla suçladı.

Vuksic ayrıca, Pajkovic’in telefonunu çaldığını ve bu yolla kendisine ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarını ele geçirdiğini ileri sürdü.

Görüntüleri kimin sızdırdığı henüz netlik kazanmazken, Karadağ’da “intikam kaseti” ağır bir suç olarak kabul ediliyor. Bu suçtan mahkum olanlar 5 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabiliyor.