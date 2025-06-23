Seksen yıldır müzikte istikrar

Deniz Burak BAYRAK

İstanbul Filarmoni Derneği, 80’inci kuruluş yıl dönümünü, müzik, tiyatro ve dansı bir araya getiren bir konserle kutlamaya hazırlanıyor. Seksen yıldır Türkiye’de klasik müziğin gelişimine katkı sağlayan derneğin varlığı, büyük bir istikrar örneği olarak değerlendiriliyor. 24 Haziran akşamı, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirilecek etkinliği ve derneğin yeni yaşını Başkan Atilla Tuna ile konuştuk.

Türkiye'de klasik müziğin tanıtılması, yaygınlaştırılması ve nitelikli konserlerle dinleyiciye ulaştırılması konusunda öncü bir rol üstlendiklerini ifade eden Tuna, “Bu kadar uzun soluklu bir yolculuk, müzik kültürünün ülkemizde kökleşmesine katkı sağlamak anlamında büyük bir kazanımdır" dedi.

Konserin dikkat çeken bir programı var. Felix Mendelssohn’un William Shakespeare’in klasik eseri ‘Bir Yaz Gecesi Rüyası’ için bestelediği eser, Türkiye’de ilk kez eksiksiz olarak seslendirilecek. Tuna’ya bu besteyi seçmelerinin sebebini sorduğumuzda şöyle yanıtlıyor: "Derneğimizin 80’inci yılı gibi özel bir dönüm noktasında, yalnızca bir konser değil, izleyicide iz bırakacak bir sanat deneyimi sunmak istedik.”

Etkinlik, aynı zamanda usta oyuncu Erkan Kolçak Köstendil’in eserin anlatı bölümlerini seslendireceği bölümle de tiyatroseverlere hitap edecek. Tuna, müzikle birlikte ilerleyen bu anlatının, eseri daha anlaşılır ve etkileyici hâle getireceğini vurguladı. 24 Haziran akşamı sahnede Şef Orçun Orçunsel yönetimindeki İstanbul Filarmoni Orkestrası’na, Burak Onur Erdem yönetimindeki Rezonans Korosu ve İlke Kodal önderliğindeki dans koreografisi de eşlik edecek.