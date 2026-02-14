Sektör istihdam üretemedi

Ekonomi Servisi

TÜİK'in ücretli çalışan istatistikleri sanayide daralmanın istihdama etkisini bir kez daha ortaya koydu. Ücretli çalışan sayısı yıllık bazda sınırlı artış kaydetse de istihdam hizmet ve inşaattan geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilere göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Aralık 2025’te yıllık yüzde 1,2 artarak 15 milyon 763 bin 671’e yükseldi. Bu sayı Aralık 2024’te 15 milyon 583 bin 773'di.

2025'i daralarak kapatan sanayide çalışan sayısı yıllık yüzde 3,6 azaldı. İnşaat sektöründe çalışanlarda yüzde 7, ticaret ve hizmet sektöründe yüzde 2,6 artış kaydedildi.

ÜST ÜSTE 38’İNCİ AY

Sanayinin alt sektörlerinde, dikkati çeken gerilemeler izlendi. Kömür ve linyit çıkartılmasında çalışan işçiler bir yılda yüzde 14,9 azaldı. Uzun süredir daralan tekstil ve ilişkili sektörlerde de iyileşme görülmedi.

Aralık ayında tekstilde çalışan sayısı yüzde 10,5 azaldı. Tekstildeki işçi kaybı peş peşe 38. ayda da devam etti. Giyimde de durum benzer. Sektör, üst üste 34'üncü ayda, bu kez yıllık yüzde 14,1'lik işçi kaybı kaydetti. Deri sektöründe çalışan sayısı da 29. ayında da azalışı sürdürerek yıllık yüzde 112,7 geriledi.

Tekstil sektöründe, Ocak 2025'ten Aralık 2025'e kadar tam 50 bin işçi işini kaybetti.

15,7 milyon ücretli çalışanın yüzde 55,5'i, ticaret ve hizmetler sektöründe istihdam edildi. İnşaatlarda çalışanlar, 2024 yılının Aralık ayına göre geçen Aralık'ta 130 bin 105 kişi arttı.

ÇARKLAR YAVAŞLADI

Sanayi üretiminde daralma, hafta içinde TÜİK'in açıkladığı verilere yansımıştı. Sanayi üretim endeksi Aralık 2025'te yıllık yüzde 2,1 azalmıştı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Aralık 2025'te madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,9, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,4 artarken imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,7 azalış kaydetmişti.