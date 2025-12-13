Sektörler dövizde yükseliş bekliyor

Haber Merkezi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi’ni yayımladı. 65 katılımcıyla yapılan ankette enflasyon beklentilerinde sınırlı bir gerileme, döviz kuru ve cari açık beklentilerinde artış görüldü.

Ankete göre, aralık ayı TÜFE artışı beklentisi bu dönemde yüzde 1,08 oldu. Cari yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 32,20’den yüzde 31,17’ye geriledi. Enflasyon beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 23,49’dan yüzde 23,35’e, 24 ay sonrası için ise yüzde 17,69’dan yüzde 17,45’e indi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 43,42’den 43,05’e gerilerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 50,61’den 51,08’e yükseldi. Büyüme beklentisi yüzde 3,5’e, gelecek yıl için ise yüzde 3,9’a yükseldi. Katılımcıların TCMB politika faizine ilişkin beklentilerine göre, ilk toplantı için faiz oranı yüzde 38,2, ikinci toplantı için yüzde 37,01, üçüncü toplantı için ise yüzde 35,55 olarak öngörüldü. 12 ay sonrası politika faizi beklentisi ise yüzde 28,15’e geriledi.