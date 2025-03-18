Sektörlerinde öncü şirketler için iflas yakın

Ekonomi Servisi

Meyve suyu üreticisi Aroma batmanın eşiğine geldi. Geçtiğimiz Aralık ayında stok fazlası nedeniyle kriz yaşadığını söyleyen Bursalı şirket konkordato ilan etmiş, Bursa 1'inci Asliye Ticaret Mahkemesi şirket için 3 aylık geçici mühlet kararı vermişti.

Mahkeme, Aroma için 1 yıllık tam mühlet kararı verdi. Uşaklı Hitit Seramik de geçtiğimiz ekimde konkordato talebinde bulunmuştu. Mahkeme, Hitit Seramik için 1 yıllık kesin mühlet kararı verdi. Sürenin ardından şirket mali durumu düzeltemezse iflas süreci başlayacak.