Sektörün borcu 700 milyar lirayı geçti: "Çiftçi borcunu ödeyemiyor"
14 Mayıs'ın Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Meclis'te bir basın toplantısı düzenleyen CHP'li Sarıgül, tarım sektörünün borcunun son 20 yılda 122 kat arttığını anımsattı. Sarıgül, "Çiftçi borcunu ödeyemiyor" diye konuştu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, çiftçiye verilecek desteğin önemine işaret ederek, "Tarımı hor görürsek yarını zor görürüz" dedi.
Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 14 Mayıs'ın Dünya Çiftçiler Günü olduğunu anımsattı.
Çiftçilerin son yıllarda fakirleştiğini belirten Sarıgül, "Çiftçimiz adeta toprağını süremez hale geldi. Para kazanamadığı için tarlalarını ekemiyor. Çiftçimizin borcu son 20 yılda 122 kat arttı. Tarım sektörünün borcu 700 milyar lirayı geçti. Çiftçi borcunu ödeyemiyor" ifadelerini kullandı.
"BUĞDAY TABAN FİYATI EN AZ 15 LİRA OLMALI"
Çiftçinin para kazanamaması halinde tarlaya küseceğini dile getiren Sarıgül, "Tarımı hor görürsek yarını zor görürüz. Önümüzdeki aylarda buğday hasadı başlayacak. Buğday taban fiyatının en az 15 lira olması şart. Arpanın taban fiyatının da 12 lira olması şart ki benim çiftçim, köylüm ektiğinin hakkını alabilsin." değerlendirmesinde bulundu.
"Tarımdaki sorunları çözemezsek, Türkiye'nin sorunlarını çözemeyiz" diyen Sarıgül, fiyatları düşürmenin yolunun marketlerden değil, çiftçiye verilecek desteklerden geçtiğini söyledi.