Sektörün borcu 700 milyar lirayı geçti: "Çiftçi borcunu ödeyemiyor"

14 Mayıs'ın Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Meclis'te bir basın toplantısı düzenleyen CHP'li Sarıgül, tarım sektörünün borcunun son 20 yılda 122 kat arttığını anımsattı. Sarıgül, "Çiftçi borcunu ödeyemiyor" diye konuştu.

Ekonomi 14.05.2024 14:19 Giriş: 14.05.2024 14:19

Güncelleme: 14.05.2024 14:26 Kaynak: AA

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Fotoğraf: Depophotos