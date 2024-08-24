Seküler ne demek? Seküler kelimesinin TDK Sözlük anlamı ve kökeni nedir? Seküler demek dinsiz mi demektir?

Seküler kelimesi günlük hayatta sıklıkla karşımıza çıkan bir kelimedir ve vatandaşlar sıklıkla 'seküler ne demek' sorusunun yanıtını merak etmektedir. Seküler kelimesinin TDK Sözlük anlamı nedir? Seküler devlet nedir? Bu soruların yanıtlarına bakalım:

SEKÜLER KELİMESİNİN KÖKENİ NEDİR?

Seküler kelimesi, Fransızca'daki séculaire kelimesinden Türkçe'ye girmiştir. Ayrıca Latince'de saecularis, "dünyevi" veya "geçici" anlamına gelir.

SEKÜLER NE DEMEK?

Seküler kelimesinin TDK Sözlük anlamları iki tanedir. Buna karşın seküler kelimesi, sekülerlik ve sekülerleşme anlamlarıyla da birlik değerlendirilmelidir.

Seküler kelimesinin TDK sözlük anlamları, 'yüzyıllık, yüzyılda bir olan' ve 'dünyacı'dır.

Dünyacı kelimesi, seküler nedir sorusuna yanıt arıyorsak üzerinde durmamız gereken bir sözcüktür. Örneğin sekülerleşmek kelimesi, "Bilimsel gelişme, rasyonelleşme ve modernleşme ile birlikte dinin bireysel alışkanlıklardan sosyal kurumlara varıncaya dek hayatın bütün boyutları üzerindeki etkisinin azalmasını savumak" demektir.

SEKÜLER DEVLET NEDİR?

Seküler devlet, laikliği temel politika olarak benimseyen devlet anlamına gelir. Türkiye'de devletin seküler olması gerektiğine ilişkin görüşlerle, din kurallarına uygun bir devlet olması görüşleri birbiriyle çatışır.Seküler devlette seküler hukuk kuralları geçerlidir. Seküler hukuk da laik hukuk anlamına gelir.

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