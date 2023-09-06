Sel felaketinde hayatını kaybeden kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı

Başakşehir’de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden Yıldız Yurtseven’in cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alındı.

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış sonrası sel ve su baskınları meydana gelmişti. Başakşehir’de sel felaketinde hayatını kaybeden 57 yaşındaki Yıldız Yurtseven’in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından Adli Tıp Kurumundan alındı. Yurtseven’in cenaze namazı ikindi vakti Başakşehir Merkez Camii’nde kılınacak.

Öte yandan, Küçükçekmece Atatürk mahallesi Engin Sokak’ta yaşayan Gine Uyruklu İrama Kebe’nin (32) otopsi işlemleri ise Adli Tıp Kurumunda sona erdi.