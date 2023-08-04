Sel nedeniyle Türkiye-İran kara yolu ulaşıma kapandı

Ağrı'da meydana gelen sel nedeniyle Türkiye-İran kara yolu ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapanan yolda araç kuyruğu oluşurken, bölgede ekipler tarafında çalışma başlatıldı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle Türkiye-İran kara yolu ulaşıma kapandı.

İlçede etkili olan sağanak yağış sonrası sel meydana geldi.

İran sınırına yakın noktada bulunan ve bazı derelerin taştığı köylerde, tarım arazileri de zarar gördü.

Fotoğraf: AA

Sel nedeniyle ulaşıma kapanan Türkiye-İran kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

Ekiplerce bölgede çalışma başlatıldı.