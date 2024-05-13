Sel sularına kapılan araçtaki 2 kişi yaralandı

Kuvvetli yağışın etkili olduğu Hatay’ın Dörtyol ilçesinde köprüden geçtiği esnada taşan derenin sularına kapılan araçtaki 2 kişi yaralandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu. Kuvvetli yağış Hatay’da Pazar günü sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Yağışla birlikte derelerin debisi artarken yollarda selden zarar gördü. Dörtyol ilçesi Çayboğazı Mahallesi’nden geçen derenin de aşırı yağışla birlikte debisi arttı.

Gece saatlerinde dere üzerinde bulunan Dörttaş köprüsü de bir aracın geçtiği esnada kısmi olarak çöktü. Çökmenin etkisiyle araç içerisindeki 2 kişiyle birlikte sel sularına kapıldı. Araçta bulunan 1 kişi kendi imkanlarıyla çıkmayı başarırken 1 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen 2 yaralı hastaneye kaldırıldı. Su içerisine gömülen araçta kurtarılmayı bekliyor.