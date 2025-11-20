Selahattin Demirtaş, Bülent Arınç'ın sözlerini yalanladı: Arınç'tan yeni açıklama

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Bülent Arınç'ın açıklamalarını yalanladı.

Demirtaş, eski TBMM Başkanı Arınç'la yaptığı görüşme ve Arınç'ın iddialarının ardından X hesabı aracılığıyla bir açıklama yayımladı.

İmasında dahi bulunmadığı sözlerin kamuoyuna aktarıldığını belirten Demirtaş, 9 yıldır cezaevinde olduğunu vurgulayarak, "Beni en çok zorlayan şeyse, imasında dahi bulunmadığım sözlerin, düşüncelerin bana mal edilerek dışarıda kamuoyuna aktarılmasıdır" dedi.

Hiç kimsenin kendisi hakkında konuşma yetkisi olmadığını söyleyen Demirtaş, "Ben buraya onurumla, başı dik girdim, onurumu kimseye çiğnetmeden ve yine başı dik çıkarım veya burda ömrümün son gününe kadar kalırım. Benim için bunun alternatifi yoktur" ifadelerini kullandı.

Demirtaş'ın açıklamaları şöyle:

"9 yıl boyunca suçsuz yere bir hücrede tutulmanın bin tane zorluğu vardır. Ancak halkın özgürlüğü, demokrasisi ve barış mücadelesinin parçası olmak, tüm zorluklara karşı dayanma gücü, çoklukla irade sağlar.

Beni en çok zorlayan şeyse, imasında dahi bulunmadığım sözlerin, düşüncelerin bana mal edilerek dışarıda kamuoyuna aktarılmasıdır. Bunu yapanların niyetini sorgulayacak değilim fakat şunu herkes bilmeli ve emin olmalıdır; ben buraya onurumla, başı dik girdim, onurumu kimseye çiğnetmeden ve yine başı dik çıkarım veya burda ömrümün son gününe kadar kalırım. Benim için bunun alternatifi yoktur.

"ARKADAŞLARIM HARİÇ SİYASETÇİ VE AVUKATLARLA GÖRÜŞMEYECEĞİM"

İyi niyetle dahi olsa hiç kimsenin benim adıma konuşma yetkisi yoktur, gerektiğinde ben düşüncelerimi kamuoyuyla zaten paylaşırım. Benim doğrudan paylaşmadığım hiçbir açıklama, yorum, düşünce beni bağlamaz. Çarpıtma, uydurma, yanıltma amaçlı yapılan ve bana mal edilen düşünceleri de şaşkınlıkla, üzüntüyle karşılıyorum. Maalesef ki hapiste olmanın dezavantajıyla yıllardır bu yapılıyor ve her birini düzeltmeye çalışmak bile ayrı külfete dönüşüyor.

Anlayışınıza sığınarak, bundan böyle kendi arkadaşlarım hariç siyasetçi ve avukatlarla görüşmeyeceğimi belirtmek istiyorum; çünkü bu çarpıtma ve suistimaller önlemenin başka yolu kalmadı.

Hepinize içten selam, sevgilerimle…"

ARINÇ NE DEMİŞTİ?

Bülent Arınç, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kendisine AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme talebi olduğunu söylediğini iddia etmişti.

Arınç, Demirtaş'ın "Bundan sonra adaylık düşünmem" dediğini de öne sürmüştü.

DEMİRTAŞ YENİ YAZI YAYIMLADI: İSMİM ÜZERİNDEN YAPILAN TARTIŞMALAR SÜRECİ ETKİLİYOR

Demirtaş sosyal medya paylaşımının yanı sıra yeni bir yazı yayımladı ve "Dışarıda son derece kritik, hassas ve önemli bir süreç yürütülürken en son istediğim şey, benim gündemin başına oturtulmamdır. Şu günlerde acil ve barışın önünü açacak bir gelişme beklenirken yani Meclis Komisyonunun İmralı Adasına gidişi tartışılırken gündemin başka yere kaydırılması çok da uygun olmaz. Fakat benim ismim üzerinden yapılan tartışmalar, yakıştırmalar, dolaylı ve doğrudan şekillerde süreci de etkiliyor" dedi.

BÜLENT ARINÇ YENİ BİR AÇIKLAMA YAPARAK DEMİRTAŞ'A YANIT VERDİ

Bülent Arınç, Demirtaş'ın yalanlama açıklamasının ardından sosyal medyadan açıklama yaptı. Arınç, “Bugün yaptığı açıklamanın nedenini ve hangi kesimler tarafından rahatsızlık duyularak bu açıklamanın gerekliliğine ikna edilebildiğini anlayacak kadar siyasi tecrübem var. Onlar için çok üzgünüm…” ifadelerini kullandı.

Arınç'ın açıklaması şöyle:

Sayın Selahattin Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret etmem akabinde görüşmemiz üzerine izlenimlerimi ve bazı anekdotları kamuoyu ile samimi bir şekilde paylaştım. Çok net bir şekilde söylemek isterim ki aktardığım hiçbir cümlede ‘çarpıtma’ ya da ‘uydurma’ yoktur. İfadelerin doğruluğunun da arkasındayım. Kaldı ki görüşmemizin içeriğinin gizli kalması gerektiği noktasında aramızda ne görüşme esnasında ne de sonrasında herhangi konuşma geçmemiştir. Bugün açıklamasında kullandığı ‘çarpıtma’ ve ‘uydurma’ ifadelerini kabul etmem mümkün değil. 50 yıla yaklaşan siyasi hayatımda böyle bir şey vaki değildir; buna halel gelmesine müsaade edemem.

Bugün yaptığı açıklamanın nedenini ve hangi kesimler tarafından rahatsızlık duyularak bu açıklamanın gerekliliğine ikna edilebildiğini anlayacak kadar siyasi tecrübem var. Onlar için çok üzgünüm…

Kendisinin tutukluluğu hakkındaki düşüncelerimi bugüne kadar siyasi atmosferden bağımsız olarak bir hukukçu gözüyle her daim ifade ettim. Sayın Demirtaş’ın içerisinde bulunduğu şartları çok iyi anlıyorum; bu yüzden de zaten ziyaretine gittim. Bir insanın ömründen bu şekilde 9 yılın alınmış olmasını bir türlü anlayamıyorum. Sayın Demirtaş da farkına varmalı ki bugün biçare iyi niyetliler ile maksatlı kötülerin arasında kalmış bulunuyoruz. Kendisinin içinde bulunduğu şartlardan kurtulması için iyilerin biraz daha güçlü olması lazım. Vicdanın, adaletin ve merhametin bugün çok daha konuşulur olması ve kalplerde yer etmesi lazım. Kin ve intikam duygularının atılıp onun yerine insanı, insan olarak kabul etmek, kul hakkını düşünmek ve ahirette hesap vermeyi akla getirmek lazım. Ben bunun için çalışıyorum.

Ben Sayın Demirtaş’a bugün kamuoyu ile paylaştığı fikirlerinden dolayı kızmıyorum ancak kırıldığımı da ifade etmek isterim. Kendisinin tutukluluğu hakkındaki düşüncelerim hala aynıdır. İnşallah en yakın zamanda ailesine ve sevdiklerine kavuşur.