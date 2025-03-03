Selahattin Demirtaş, Devlet Bahçeli ile nasıl görüştü?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile tutuklu durumda bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş arasındaki telefon görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile tutuklu durumda bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın görüşmesine dair detaylar ortaya çıktı.
Serbestiyet’ten Yıldıray Oğur’un aktardığına göre Cuma günü (28 Şubat) Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş İstanbul’da ameliyat oldu.
Söz konusu ameliyat için Demirtaş, Adalet Bakanlığı’na başvurarak ameliyat sırasında eşinin yanında olmayı istedi.
Talep AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yerine getirildi.
Demirtaş, Edirne’den İstanbul’a geldi ve ameliyatı sırasında Başak Demirtaş’ın yanında oldu.
"GEÇMİŞ OLSUN" DEDİ
Bu sırada MHP lideri Devlet Bahçeli de Demirtaş’ı telefonla arayarak “geçmiş olsun” dedi.
Bahçeli, görüşmede Demirtaş’a, Öcalan’ın çağrısı sonrası yazdığı yazıdaki “Allah uzun ömür versin” ifadeleri ile sürece verdiği destek için teşekkür etti.