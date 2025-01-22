Selahattin Demirtaş, Grand Kartal Otel yangınını yazdı

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangınını yazdı. Demirtaş, "Bebek var" başlıklı yazısında otelin üst katlarında bir babanın "Bebek var" feryadına atıfta bulundu ve "Sorumlu yok, utanma yok, insanlık yok, bebek de yok artık" diye yazdı.

Demirtaş'ın T24'te yayımlanan "Bebek var" başlıklı yazısı şöyle:

"Grand Kartal Oteli'nin üst katlarından bir adam “Bebek var!” diye bağırıyor. Alevler, dumanlar ve bebek var. İnsanlar ve onlarca insan yavrusu diri diri kavruluyor, dumandan nefes alamıyorlar, biz izlerken boğuluyoruz, onlar çaresizce yardım çığlıkları atıyorlar.

Hep birlikte izliyoruz, boğula boğula ölüyoruz hep birlikte. “Bebek var!” diyor adam, hiç değilse o yaşasın istiyor. İçeride bebek var, yangının orta yerinde, alevlerin arasında bebek var. Her şeyden habersiz, annesinin kucağında, boğulmak üzere olan bebek var.

Sabah oluyor, adamlar geçiyor mikrofonların ardına, birer birer “Ben sorumlu değilim ki” diyor, “Öbürü sorumlu.” Öbürü de “Ben değilim ki sorumlu, beriki sorumlu” diyor. Sorumlu yok, utanma yok, insanlık yok, bebek de yok artık.

Sen bir piliç kamyonunun soğuk kasasında uyu bebek. Birilerinin sıcak kasasında birikmiş para tomarlarıyla insanlık satın alınamayacağını öğretene kadar bize uyumak yok. Bu toprakları her bebeğimiz için cennet yapana kadar bize durmak yok."