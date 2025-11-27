Selahattin Demirtaş hakkında "Erdoğan'a hakaret" iddiasıyla 7 yıla kadar hapis istemi

Mersin'de eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "hakaret" iddiasıyla yargılandığı davada hapsi istendi.

Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 9 yılı aşkın zamandır Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş katılmadı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Hakim, Demirtaş hakkında Mersin ve Diyarbakır'daki konuşmalarında "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla açılan 2 dava dosyasının birleştirilmesine karar verdi, Ankara ve Mardin'deki ifadelerine ilişkin dosyaların birleştirme talebini ise uygun görmedi.

SAVCI, HAPİS CEZASI İSTEDİ

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında "Demirtaş'ın, zincirleme şekilde "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması" yönünde görüş sundu.

Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlanan şikayetçi avukatı, "Demirtaş'ın zincirleme şekilde değil her bir eylemi nedeniyle ayrı ayrı cezalandırılmasını" talep etti.

Demirtaş'ın avukatı ise mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre istedi.

Hakim, beyanların alınmasının ardından Demirtaş'ın mevcut halinin devamına ve sonraki celseye katılmaması halinde "susma hakkını kullandığının kabul edileceğine" yönelik ihtarda bulunulmasına karar verip duruşmayı 6 Ocak'a erteledi.