Selahattin Demirtaş hakkında hapis cezası

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan yargılandığı davada 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda başka suçtan tutuklu bulunan Demirtaş, duruşmaya katılmazken, avukatı salonda hazır bulundu.

TALEPLER REDDEDİLDİ

Demirtaş'ın avukatları, önceki celsede mahkemeye sundukları talepler nedeniyle savunma hazırlamadıklarını, mütalaaya karşı savunma vermek için ek süre talep etti.

Mahkeme başkanı, önceki duruşmada mütalaaya karşı beyan için süre verildiğinden dolayı ‘ek süre’ talebini reddetti.

Avukatlar bunun üzerine süre talebinin reddi üzerine, adil savunma ilkesinin ihlal edildiği gerekçesiyle 'reddihakim' talebinde bulundu. Bu talep de mahkeme tarafından reddedildi. Mahkeme başkanı ayrıca Demirtaş’ın duruşmaya katılma talebinin ‘güvenlik’ sebebiyle reddedildiğini dile getirdi.

Avukatları dinleyen mahkeme heyeti, Selahattin Demirtaş’a zincirleme şekilde Mersin ve Diyarbakır'daki konuşmalarında 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçunu işlediği iddiasıyla 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verdi.