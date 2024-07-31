Selahattin Demirtaş: Haniye'nin korkakça katledilmesini lanetliyorum

HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Hamas lideri İsmail Haniye'nin İsrail saldırısında öldürülmesine tepki göstererek, "Netanyahu iktidarı hukuksuzlukta, ahlaksızlıkta, alçaklıkta sınırları aşalı çok oldu. Haniye'nin korkakça katledilmesini lanetliyorum" dedi.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Hamas lideri İsmail Haniye'nin, İsrail saldırısı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada Demirtaş, "Zulme karşı direnişle geçirilmiş bir hayat anlamlıdır, saygındır. Filistin Halkı'nın liderlerinden Haniye de her daim bu şekilde anılacaktır" ifadelerini kullandı.

Demirtaş, "Netanyahu iktidarı hukuksuzlukta, ahlaksızlıkta, alçaklıkta sınırları aşalı çok oldu. Haniye'nin korkakça katledilmesini lanetliyorum, kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm Filistin Halkı'na başsağlığı diliyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.