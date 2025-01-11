Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden DEM Parti heyeti: Büyük moralle ayrılıyoruz
Meclis'te siyasi parti görüşmelerini tamamlayan DEM Parti heyeti, Edirne Cezaevi'nde eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Görüşmenin ardından DEM Parti heyeti açıklamalarda bulundu. Sırrı Süreyya Önder, Demirtaş'ın sürece desteğinin tam olduğunu söyledi. Pervin Buldan ise, "Bu ziyaretten büyük moralle ayrılıyoruz. Her koşulda bu sürecin arkasında olacaklarını ilettiler" ifadelerini kullandı.
İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti heyeti, Edirne'de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve DEM Parti heyetinin İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan'a ziyaretiyle devam eden yeni süreçle ilgili gelişmeler devam ediyor.
DEM Parti TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile yerine kayyum atanan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ten oluşan heyet, Meclis'te siyasi parti ziyaretlerini tamamladı.
DEM Parti heyeti, bugün Edirne Cezaevi’nde bulunan Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etti.
Heyet, Edirne Cezaevi'ne saat 13.12'de geldi.
Yaklaşık iki buçuk saat süren görüşmenin ardından heyet çıkışta kısa bir açıklama yaptı.
"SÜRECE DESTEKLERİ TAM"
Hem Selahattin Demirtaş'ın hem de Selçuk Mızraklı'nın süreci desteklediğini belirten Sırrı Süreyya Önder, şunları söyledi:
"Sevgili Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı ile görüştük. Sağlıklarını ve morallerini çok iyi gördük. Sürece desteklerinin tam olduğunu size iletmemizi istediler. Selahattin Bey'in Twitter hesabından da uzun bir açıklama yapılacak. Televizyonlarda bu konularda spekülasyon yapıyorlar. Bunlara gerek yok, bunlar gelmekte olan barışa hizmet etmiyor. Bir emek, çaba ve mümkün olan en geniş katılımı sağlamakla uğraşıyoruz. Var gücümüzle heyetimiz, partimiz, dostlarımız ilk kez bu kadar geniş bir paydada buluştuk. Yarın Figen Hanım'ı da ziyaret ettikten sonra Ankara'da geniş kapsamlı bir açıklama yapacağız. Barışın kaybedeni olmaz. Burada herkes kazanır, kaybeden olmaz.
Kamuoyunda sıklıkla çözüm ve barış kavramlarını birbirlerine karıştırıyorlar. Çözüm demokratik bir mücadeledir ve uzun zaman alır. Şu an için kurmaya çalıştığımız barıştır. Kamuoyundan gizlediğimiz ya da gizleyeceğimiz hiçbir şey olmayacaktır. Barış için elimiz yüreğimizde geziyoruz. Herkesin katkılarını eleştirilerini önemsiyoruz."
Önder, bir sonraki İmralı Cezaevi ziyaretinin zamanının henüz kesinleşmediğini de söyledi.
"ÇABAMIZ BARIŞ İÇİN"
Heyette yer alan Ahmet Türk, şöyle konuştu:
"Binlerce yıl beraber yaşamış iki halkın uzaklaşması değil gereğinin yerine gitirilmesi için yürütülen bir süreçtir. Bizim çabamız barış içindir. Türkiye'nin barışa ihtiyacı var. Biz bunu sağlayarak Türkiye'nin bölgede daha güçlü bir demokrasi inşa etmesini istiyoruz. Bizim amacımız halklarımızın kardeşliği içindir."
Pervin Buldan ise şunları söyledi:
"Bugün sayın Demirtaş'ı ve sayın Mızraklı'yı ziyaret ettik. Bu ziyaretten büyük moralle ayrılıyoruz. Sayın Demirtaş ve Mızraklı'nın bu sürece ilişkin yaptıkları açıklamalar oldukça net. Her koşulda bu sürecin arkasında olacaklarını ilettiler. Bu sürecin bir barış sürecine evrileceğinden hiçbir kuşkumuz yok."
FİGEN YÜKSEKDAĞ İLE GÖRÜŞÜLECEK
Öte yandan DEM Parti heyeti, Selahattin Demirtaş ziyaretinin ardından 12 Ocak Pazar günü Kocaeli Kandıra Cezaevi’nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı ziyaret edecek.
DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 28 Aralık'ta İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.
Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapmıştı.
Buldan ve Önder'in yazılı açıklamasında Abdullah Öcalan'ın açıklamalarına yer verilmişti.
Abdullah Öcalan, açıklamasında, "Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim" demişti.
Öcalan, "Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" ifadelerini kullanmıştı.
Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM Parti heyeti, yılbaşından sonra siyasi partilerle temasa başlamıştı.
2 Ocak'ta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşen DEM Parti heyeti, daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti.
Heyet, 6 Ocak'ta AKP TBMM Grubu ile görüşmüştü. DEM Parti heyeti 7 Ocak'ta CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelmişti.
Heyet ayrıca Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi ve DEVA Partisi ile görüşmüştü.