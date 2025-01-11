Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden DEM Parti heyeti: Büyük moralle ayrılıyoruz

İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti heyeti, Edirne'de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve DEM Parti heyetinin İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan'a ziyaretiyle devam eden yeni süreçle ilgili gelişmeler devam ediyor.

DEM Parti TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile yerine kayyum atanan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ten oluşan heyet, Meclis'te siyasi parti ziyaretlerini tamamladı.

DEM Parti heyeti, bugün Edirne Cezaevi’nde bulunan Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etti.

Heyet, Edirne Cezaevi'ne saat 13.12'de geldi.

Yaklaşık iki buçuk saat süren görüşmenin ardından heyet çıkışta kısa bir açıklama yaptı.

"SÜRECE DESTEKLERİ TAM"

Hem Selahattin Demirtaş'ın hem de Selçuk Mızraklı'nın süreci desteklediğini belirten Sırrı Süreyya Önder, şunları söyledi:

"Sevgili Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı ile görüştük. Sağlıklarını ve morallerini çok iyi gördük. Sürece desteklerinin tam olduğunu size iletmemizi istediler. Selahattin Bey'in Twitter hesabından da uzun bir açıklama yapılacak. Televizyonlarda bu konularda spekülasyon yapıyorlar. Bunlara gerek yok, bunlar gelmekte olan barışa hizmet etmiyor. Bir emek, çaba ve mümkün olan en geniş katılımı sağlamakla uğraşıyoruz. Var gücümüzle heyetimiz, partimiz, dostlarımız ilk kez bu kadar geniş bir paydada buluştuk. Yarın Figen Hanım'ı da ziyaret ettikten sonra Ankara'da geniş kapsamlı bir açıklama yapacağız. Barışın kaybedeni olmaz. Burada herkes kazanır, kaybeden olmaz. Kamuoyunda sıklıkla çözüm ve barış kavramlarını birbirlerine karıştırıyorlar. Çözüm demokratik bir mücadeledir ve uzun zaman alır. Şu an için kurmaya çalıştığımız barıştır. Kamuoyundan gizlediğimiz ya da gizleyeceğimiz hiçbir şey olmayacaktır. Barış için elimiz yüreğimizde geziyoruz. Herkesin katkılarını eleştirilerini önemsiyoruz."

Önder, bir sonraki İmralı Cezaevi ziyaretinin zamanının henüz kesinleşmediğini de söyledi.

"ÇABAMIZ BARIŞ İÇİN"

Heyette yer alan Ahmet Türk, şöyle konuştu:

"Binlerce yıl beraber yaşamış iki halkın uzaklaşması değil gereğinin yerine gitirilmesi için yürütülen bir süreçtir. Bizim çabamız barış içindir. Türkiye'nin barışa ihtiyacı var. Biz bunu sağlayarak Türkiye'nin bölgede daha güçlü bir demokrasi inşa etmesini istiyoruz. Bizim amacımız halklarımızın kardeşliği içindir."

Pervin Buldan ise şunları söyledi:

"Bugün sayın Demirtaş'ı ve sayın Mızraklı'yı ziyaret ettik. Bu ziyaretten büyük moralle ayrılıyoruz. Sayın Demirtaş ve Mızraklı'nın bu sürece ilişkin yaptıkları açıklamalar oldukça net. Her koşulda bu sürecin arkasında olacaklarını ilettiler. Bu sürecin bir barış sürecine evrileceğinden hiçbir kuşkumuz yok."

FİGEN YÜKSEKDAĞ İLE GÖRÜŞÜLECEK

Öte yandan DEM Parti heyeti, Selahattin Demirtaş ziyaretinin ardından 12 Ocak Pazar günü Kocaeli Kandıra Cezaevi’nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı ziyaret edecek.