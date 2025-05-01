Selahattin Demirtaş'ın 1 Mayıs mesajı Kadıköy mitinginde okundu

HDP'nin tutuklu eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı 1 Mayıs mesajı, Kadıköy mitinginde okundu.

Demirtaş mesajında "Biliyoruz ki dünyanın neresinde sömürü ve zulüm varsa orada illa ki direniş de vardır" dedi.

Demirtaş ve Mızraklı'nın mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Emek ve dayanışma vesilsiyle bir araya gelen tüm emekçilere yürek dolusu selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Biliyoruz ki dünyanın neresinde sömürü ve zulüm varsa orada illa ki direniş de vardır. Emeğin ve emekçinin hakkı kazanılana dek bu sömürü düzeni yıkılana dek, toplumsal barışla birlikte demokratik bir sistem inşa edilene dek hep birlikte direneceğiz. Bu vesileyle tüm emekçilerin 1 Mayıs'ını kutluyor, özgür günlerde görüşebilmeyi diliyoruz. Yaşasın 1 Mayıs"