Selahattin Demirtaş'ın annesine küfreden 'Jahrein' mahlaslı şahsa para cezası verildi

Eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın annesine küfreden Jahrein lakaplı sosyal medya şaklabanı Ahmet Sonuç'a 35 bin 400 lira para cezası verildi.

T24'ten Ege Vural Hükümdar'ın haberine göre Sonuç, savunmasında "Sadece 3 harften oluşan yorumumun suç oluşturduğuna dair bir içtihat bulunmamaktadır" dedi.

Sonuç, Antalya 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savunmasını şu sözlerle yaptı:

"Soruşturmaları kabul etmiyorum, hakaret suçundan sadece bir kez yargılandım ondan da 'hükmünü açıklanmasının geriye bırakılması' aldım. Henüz sonuçlanmamış biri soruşturmada suçu işlemişim gibi söylemlerde bulunulmasını kabul etmiyorum. Sadece 3 harften oluşan yorumumun suç oluşturduğuna dair bir içtihat bulunmamaktadır.”

AVUKATI, "KÜFÜR DEĞİL BEDDUA" DEDİ

Sonuç'un avukatı Sibel Çetin ise Sonuç'un küfretmediğini, 'beddua ettiğini' savundu: "A.A.K. harfleri hakaret içermemektedir. Müvekkilimin samimi beyanlarıyla belirttiği gibi 'Allah alayınızı kahretsin' ifadesinin kısaltmasıdır, suç değildir. En fazla beddua olarak değerlendirilmesi gerekmektedir."

Avukat Çetin bu savunmayı yapsa da söz konusu tweet'i attıktan kısa süre sonra silen Jahrein, "Meselemi annesine intikal ettirmem bana yakışmadı. Bunu eşimle konuştuktan sonra anlayabildim" demişti.

Selahattin Demirtaş'ın avukatı Hadi Cin ise verilen cezanın yetersiz olduğunu belirterek "Ahmet Sonuç bu hakareti müvekkilimin annesine, müvekkilimin siyasi görüşü sebepleriyle etmiştir. Cezanın en az 1 sene olması gerekir" dedi.

"İSTİNAFA GİDECEĞİZ"

Avukat Cin, istinaf başvurusunda bulunacaklarını belirterek şunları söyledi:

"Hem müvekkilime hem de annesine yapılan bu hakaret, elbette müvekkilimin siyasi kimliği sebebiyledir. Bu sebeple 125/3-B maddesinde düzenlendiği gibi suçun nitelikli halidir. Verilen cezanın 1 seneden az olmaması gerekir. Verilen ceza bu nedenle azdır ve bu karara karşı biz de istinaf başvurusunda bulunacağız. Ayrıca Jahrein olarak bilinen kişi, müvekkilimden özür dilememiştir, yargılama sırasında hata yaptığını söylememiştir, herhangi bir pişmanlık göstermemiştir, cezanın üst hadden verilmesi gerekirdi."

NE OLMUŞTU?

Jahrein mahlasını kullanan sosyal medya şaklabanı Ahmet Sonuç da, Demirtaş'ın annesinin hastalığı nedeniyle Diyarbakır'a götürülmesine ilişkin bir haberi alıntılayarak "A.A.K" yazmıştı.

Daha sonra mesajı silen Jahrein şunları yazmıştı:

Jahrein paylaşımında şunları kaydetti:

"Malum twiti sildim. Her şeyden önce benim Selahattin Demirtaş’la olan meselem şahsıyla alakalıdır. Meselemi annesine intikal ettirmem bana yakışmadı. Bunu eşimle konuştuktan sonra anlayabildim. Bu noktada şahsıma olan saygısını/sevgisini kaybeden takipçilerimden özür dilerim. Selahattin Demirtaş hakkında fikrim sabittir ve ölene kadar değişmeyecektir. Eleştirilerim ve laflarım bundan sonra kendisiyle alakalı olacaktır. Kamuoyunu meşgul ettiğim için ayrıca özür dilerim. Hayırlı forumlar."