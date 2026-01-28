Selahattin Demirtaş'ın avukatına hapis cezası verildi

Edirne F Tipi Cezaevi’nde bulunan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatlarından Ramazan Demir'e 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) ve Tutuklu Aileleriyle Dayanışma Derneği (TUAD) yöneticileri hakkında "hapishane alanındaki faaliyetler" gerekçesi dava açıldı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davada karar açıklandı.

Buna göre, davada yargılanan Selahattin Demirtaş’ın avukatlarından Ramazan Demir'e 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Demir, sosyal medya hesabından cezaya ilişkin "Benim de kısmetime hem örgüt üyeliğinden hem de örgüt propagandasından indirimsiz olarak toplamda 11 yıl 3 ay hapis cezası düştü. Halkımızın canı sağolsun" sözlerine yer verdi.