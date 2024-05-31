Selahattin Demirtaş'ın 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla yargılandığı dava ertelendi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla yargılandığı davada bir sonraki duruşma 4 Aralık'a ertelendi.

Yaklaşık 8 yıldır cezaevinde tutulan ve Kobani Davasında toplam 42 yıl hapis cezasına mahkum edilen eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla yargılandığı davada bugün hakim karşısına çıktı.

Demirtaş hakkında 20 yıla kadar hapis cezasının istendiği davanın 13. duruşması bugün Mersin 14’ncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Mersin Milletvekili Ali Bozan, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi avukatlar ve halk yoğun katılım sağladı.

Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Demirtaş, dava dosyasındaki eksikliklerin giderilmesi ve Yargıtay’da bulunan iki dosyanın sonucunun beklenmesini talep etti.

Mahkeme heyeti Demirtaş’ın taleplerini kabul ederek duruşmayı 4 Aralık'a erteledi.