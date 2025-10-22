Selahattin Demirtaş'ın 'süreç görüşmesi’ iddiasına yanıt

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında 'süreç görüşmesi' iddialarına yalanlama geldi.

Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu’nun NTV’de yayınlanan 'Siyasi İşler' programında Selahattin Demirtaş ile 'süreç' kapsamında cezaevinde görüşmeler yapıldığı yönündeki iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Dün akşam ekranlara gelen programda Müderrisoğlu, süreç döneminde ve muhataplık çerçevesinde Edirne Cezaevi’nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile de görüşmeler yapıldığını öne sürdü.

Bu iddia üzerine Demirtaş’ın basın danışmanı Zinar Karavil bir açıklama yaparak Müderrisoğlu’nun beyanının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Karavil, şunları kaydetti: