Selahattin Demirtaş'ın 'süreç görüşmesi’ iddiasına yanıt
Selahattin Demirtaş hakkında 'süreç' kapsamında cezaevinde görüşmeler yaptığına ilişkin iddiaları basın danışmanı yalanladı.
Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında 'süreç görüşmesi' iddialarına yalanlama geldi.
Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu’nun NTV’de yayınlanan 'Siyasi İşler' programında Selahattin Demirtaş ile 'süreç' kapsamında cezaevinde görüşmeler yapıldığı yönündeki iddiasına ilişkin açıklama yaptı.
Dün akşam ekranlara gelen programda Müderrisoğlu, süreç döneminde ve muhataplık çerçevesinde Edirne Cezaevi’nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile de görüşmeler yapıldığını öne sürdü.
Bu iddia üzerine Demirtaş’ın basın danışmanı Zinar Karavil bir açıklama yaparak Müderrisoğlu’nun beyanının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Karavil, şunları kaydetti:
"Dün akşam NTV’de yayınlanan Siyasi İşler adlı programda, Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Sayın Okan Müderrisoğlu, ‘Çözüm Süreci’ kapsamında ve muhataplık çerçevesinde Edirne Cezaevi'nde Sayın Selahattin Demirtaş ile de görüşmelerin yapıldığını ifade etmiştir. Bu bilginin yanlış olduğunu, Sayın Demirtaş ile bu kapsamda yapılmış herhangi bir görüşmenin bulunmadığını, sürecin hassasiyeti nedeniyle kamuoyuna saygıyla bildiririz."