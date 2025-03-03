Selahattin Demirtaş'ın yeni fotoğrafı ortaya çıktı

DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Edirne Cezaevi'nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın son halini paylaştı.

Önder, HaberTürk'te katıldığı programda Demirtaş'ın son görüntülerini paylaştı. Buna göre Selahattin Demirtaş, eşi Başak Demirtaş'ın ameliyat olması nedeniyle İstanbul'da bulunan hastaneye geldi.

Selahattin Demirtaş, Başak Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder, ameliyat öncesi fotoğraf çekildi.

Sırrı Süreyya Önder, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de geçmiş olsun telefonu ettiğini bildirdi.

Önder'in aktarımına göre; Selahattin Demirtaş, ameliyatın ardından gece saatlerinde yeniden cezaevine döndü.