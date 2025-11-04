Selahattin Demirtaş Kaç Yıldır Hapiste, Neden Tutuklu, Kaç Yaşında ve Tahliye Edilecek mi?

Selahattin Demirtaş, 4 Kasım 2016'dan bu yana Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor. Eski HDP Eş Genel Başkanı hakkında “Kobani olayları” davası kapsamında verilen 42 yıllık hapis cezası ve AİHM kararının kesinleşmesi Türkiye gündeminde büyük yankı uyandırdı. Peki Demirtaş kaç yıldır hapiste, neden tutuklandı, kaç yaşında ve tahliye edilecek mi? İşte tüm detaylar...

SELAHATTİN DEMİRTAŞ KİMDİR? 10 Nisan 1973 doğumlu olan Selahattin Demirtaş, Zaza kökenli bir Türk siyasetçi, avukat ve yazardır. 2010-2014 yılları arasında Barış ve Demokrasi Partisi (BDP)’nin, 2014-2018 yılları arasında ise Halkların Demokratik Partisi (HDP)’nin eş genel başkanlığını yürütmüştür. Siyasi kariyerinde özellikle insan hakları, özgürlük ve demokrasi vurgusuyla tanınan Demirtaş, 2014 ve 2018 yıllarında cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmuştu.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ NEDEN TUTUKLANDI? Demirtaş hakkında, 6-8 Ekim 2014 Kobani olayları sırasında yaptığı çağrılar ve konuşmalar gerekçe gösterilerek birçok soruşturma başlatıldı. Bu olaylar kapsamında “terör örgütü propagandası yapmak” ve “örgüt üyeliği” suçlamalarıyla yargılandı. 2013 yılında İstanbul’daki Nevruz kutlamasında yaptığı konuşma nedeniyle PKK ve Abdullah Öcalan’ı övmek suçlamasıyla da 5 yıl hapis istemiyle dava açıldı. 2018’de “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Ancak bu karar Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bozulması için geri gönderildi. En son Kobani Davası kapsamında, 16 Mayıs 2024 tarihinde açıklanan kararda, Demirtaş hakkında 28 yıl hapis cezası verildi. Diğer dosyalarla birlikte toplam cezası 42 yıla yükseldi.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ KAÇ YILDIR HAPİSTE? Selahattin Demirtaş, 4 Kasım 2016’da tutuklandı. 2025 yılı itibarıyla 9 yıldır Edirne Cezaevi’nde bulunuyor. Bu süreçte hem Türkiye’de hem uluslararası alanda birçok insan hakları kuruluşu, yargılama sürecine ilişkin endişelerini dile getirdi. 2020 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Demirtaş’ın “ifade özgürlüğü” ve “seçme-seçilme hakkı”nın ihlal edildiğine hükmetti. Ancak Türkiye, bu karara itiraz etti.

AİHM KARARI VE TÜRKİYE’NİN İTİRAZI AİHM 2. Dairesi, 3 Kasım 2025 tarihinde Türkiye’nin Selahattin Demirtaş ve “Demirhan ve diğerleri/Türkiye” davalarına ilişkin yaptığı itirazı reddetti. Böylece Demirtaş/Türkiye (no:4) davasındaki ihlal ve tahliye kararı kesinleşmiş oldu. Bu karar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Demirtaş’ın yeniden tutuklanması sürecinin de hak ihlali oluşturduğuna hükmetmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla AİHM kararı, Türkiye açısından hukuken bağlayıcı nitelik taşıyor.

DEVLET BAHÇELİ’DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4 Kasım 2025 Salı günü partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada “Vekiller İmralı’ya gitmeli, MHP bu heyete katılmaya hazır” ifadelerini kullandı. Toplantı sonrası gazetecilerin Selahattin Demirtaş’ın tahliyesi hakkındaki sorusuna ise “Tahliyesi hayırlı olur” yorumuyla yanıt verdi. Bahçeli’nin bu açıklaması, Türkiye siyasetinde yeni bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Zira MHP’nin daha önce sert bir tutum sergilediği Demirtaş’a yönelik bu sözler, olası hukuki ve siyasi gelişmelere dair farklı yorumları beraberinde getirdi.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ KAÇ YAŞINDA? Selahattin Demirtaş, 10 Nisan 1973 doğumlu olup, 2025 yılı itibarıyla 52 yaşındadır. Diyarbakır doğumlu olan Demirtaş, hukuk eğitimini tamamladıktan sonra uzun yıllar insan hakları savunuculuğu ve avukatlık yaptı.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ TAHLİYE EDİLECEK Mİ? AİHM’in son kararıyla birlikte hukuki süreçte yeni bir aşamaya girilmiş durumda. Kararın kesinleşmesi, Demirtaş’ın yeniden yargılanması veya tahliye edilmesi olasılığını gündeme taşıdı. Siyasi cephede ise Bahçeli’nin açıklaması “yumuşama sinyali” olarak yorumlanırken, bazı yorumcular bunun yeni bir demokratikleşme sürecinin işareti olabileceğini savunuyor.

Selahattin Demirtaş kaç yıldır hapiste? Demirtaş, 4 Kasım 2016’da tutuklandı ve 2025 itibarıyla 9 yıldır cezaevinde bulunuyor. Selahattin Demirtaş neden tutuklu? Kobani olayları, terör örgütü propagandası ve örgüt üyeliği suçlamaları nedeniyle yargılandı. Toplamda 42 yıl hapis cezası aldı. Selahattin Demirtaş tahliye edilecek mi? AİHM’in Türkiye’nin itirazını reddetmesiyle birlikte tahliye olasılığı gündemde. Ancak nihai karar Türkiye’deki yerel mahkemelere ait. Selahattin Demirtaş kaç yaşında? 1973 doğumlu olan Demirtaş, 52 yaşındadır. Bahçeli’nin “tahliyesi hayırlı olur” sözleri ne anlama geliyor? Devlet Bahçeli’nin bu açıklaması, Türkiye siyasetinde yeni bir yumuşama mesajı olarak değerlendiriliyor. Ancak henüz somut bir adım atılmış değil.