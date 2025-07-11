Selahattin Demirtaş: Kaybeden olmadı, olmayacak

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Kaybeden olmadı, olmayacak. Hayırlı, uğurlu olsun. Emeği geçen herkese selam ve teşekkürlerimle..." açıklamasında bulundu.

Demirtaş, PKK'nin silah bırakma sürecini bugün Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlenen törenle başlatmasının ardından X hesabından bir paylaşımda bulundu.

Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in "Barışın kaybedeni olmaz" sözlerini anımsatan Demirtaş, Evet, bugün senin de yüreğini koyduğun çabaların ilk meyvesini aldık. Kaybeden olmadı, olmayacak. Hayırlı, uğurlu olsun. Emeği geçen herkese selam ve teşekkürlerimle..." ifadelerini kullandı.

"Barışın kaybedeni olmaz" demişti, değerli Sırrı Süreyya. Evet, bugün senin de yüreğini koyduğun çabaların ilk meyvesini aldık.



Kaybeden olmadı, olmayacak.



Hayırlı, uğurlu olsun. Emeği geçen herkese selam ve teşekkürlerimle... pic.twitter.com/oQFTDjkWne — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) July 11, 2025

PKK SİLAH BIRAKTI

Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'taki çağrısı sonrası kendisini feshetme kararı alan PKK, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Süleymaniye kentinde düzenlenen törenle bugün silah bıraktı.

Silah bırakma töreninde 15 kadın ve 15 erkek toplam 30 PKK mensubu hazır bulundu.

Törende, PKK'lilerin "Barış ve Demokratik Toplum Grubu" imzasıyla kaleme aldığı açıklama Türkçe ve Kürtçe olarak okundu.

Açıklamanın okunmasının ardından PKK'liler silahlarını ateşe verdi.