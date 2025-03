"Selahattin Demirtaş tahliye olacak" iddiası

Edirne Cezaevi'nde bulunan HDP'nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın bayramda tahliye edileceği iddiası içeren paylaşımlar sosyal medyada gündem oldu.

Demirtaş'ın kardeşi Süleyman Demirtaş'ın “Belki yarın, belki yarından da yakın. Hadi inşallah!” içerikli paylaşımı ise Demirtaş'ın tahliye edileceği beklentisini pekiştirdi.

Süleyman Demirtaş daha sonra, mesajının somut bir gelişmeye dayanmadığını belirterek, “Bu haksızlık elbette bir gün sona erecek. İnancımızı diri tutacağız ama bu, somut bir veri üzerine yazdığım bir cümle değildir. Bir an önce olması gerekendir” ifadelerini kullandı.

Belki yarın, belki yarından da yakın.

Hadi inşallah! — Suleyman Demirtas (@slymndmrts) March 26, 2025

Avukat Abdurrahman Karabulut da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Selahattin Demirtaş bayramda aramızda inşallah…” ifadelerini kullandı. Bu paylaşımla birlikte Demirtaş'ın tahliye edileceğine yönelik çeşitli paylaşımlar da sosyal medyada gündem oldu.

Karabulut daha sonra bir başka paylaşım yaparak sözlerine açıklık getirdi ve bunun bir bilgiye dayanmadığını, bir temenni olduğunu söyledi. Karabulut şöyle konuştu: "Merhabalar herkese. Alıntıladığım tviti somut bir bilgiye veya gerekçeye dayanarak atmadım. Ayrıca bazı yerlerde Sn. Demirtaş’ın avukatı diye çıkan haberler de doğru değildir. Sn. Demirtaş’ın avukatı değilim. Tamamen yüksek ve canlı tutmaya çalıştığım temenniye dayanarak alttaki tviti attım. Umarım temennim gerçekleşir ve Sn Demirtaş en yakın zamanda aramızda olur. Yanlış anlaşılmamaya mahal verilmemesi için herkesten özür dilerim."

Merhabalar herkese. Alıntıladığım tviti somut bir bilgiye veya gerekçeye dayanarak atmadım. Ayrıca bazı yerlerde Sn. Demirtaş’ın avukatı diye çıkan haberler de doğru değildir. Sn. Demirtaş’ın avukatı değilim. Tamamen yüksek ve canlı tutmaya çalıştığım temenniye dayanarak alttaki… https://t.co/oFhMLoNePc — Av.Abdurrahman Karabulut (@avkrblt) March 26, 2025

DEMİRTAŞ'IN KENDİ AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA

Öte yandan bu iddialar üzerine Odatv, iddiaları Demirtaş'ın avukatlarına sordukları bir haber yayımladı. Bu haberde Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, "Biz de sizden duyduk. Bu iddia nereden çıkmış olabilir ki? Şöyle söyleyeyim, Demirtaş her an, her saat hukuken serbest bırakılma ihtimali içerisinde. Ancak, şu gün serbest bırakılacağına dair hiçbir bilgimiz yok. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ihlal kararları var. Türkiye de bugüne kadar bu ihlal kararlarını yerine getirmedi. Sadece buna bağlı kalınarak, buna referans verilerek her an tahliye kararı verilebilir. Yıllardır istediğimiz bu ama daha bir gelişme olmadı" dedi.