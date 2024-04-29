Selahattin Demirtaş'tan aylar sonra ilk paylaşım

HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, aylar sonra ilk kez Twitter hesabından paylaşım yaparak TFF 1. Lig'e yükselen Amedspor'u tebrik etti. Demirtaş, "Hepinizi yürekten kutluyoruz, yolunuz açık olsun" dedi.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, aylar sonra sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşım yaptı.

Demirtaş, paylaşımında, Somaspor'u 1-0 yenerek TFF 2. Lig'de şampiyonluk ve TFF 1. Lig'e yükselme adına avantaj yakalayan Amed Sportif Faaliyetler'i tebrik etti.

Selahattin Demirtaş, "Bizi burada ağlattınız be zalımlar :) Hepinizi yürekten kutluyoruz, yolunuz açık olsun. Rê ya te vekirî be, bajarê evîna min." ifadelerini kullandı.

Bizi burada ağlattınız be zalımlar :) Hepinizi yürekten kutluyoruz, yolunuz açık olsun.



Rê ya te vekirî be, bajarê evîna min. pic.twitter.com/asLf4pPLYZ — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) April 29, 2024

BİR ÜST LİGE ÇIKTI

TFF 2. Lig'de sezonun bitmesine bir hafta kala deplasmanda Somaspor'u 1-0 yenerek şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde etti.

Amed Sportif Faaliyetler, grupta son haftaya 80 puanla lider girerken, en yakın takipçisi GMG Kastamonuspor'un ise 77 puanı bulunuyor.