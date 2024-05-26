Selahattin Demirtaş'tan Cumartesi Annelerine mektup

Selahattin Demirtaş, gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle 1000 haftadır Galatasaray Meydanı'nda olan ailelere mektup gönderdi. Demirtaş, "Bininci haftada Galatasaray Meydanında fiziken aranızda olmasak da kalbimiz, ruhumuz sizinledir" dedi.

Galatasaray Meydanı’nda gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini soran Cumartesi Anneleri'nin 1000. hafta eylemi gerçekleştirildi. 2018’de polis barikatıyla kapatılan Galatasaray Meydanı, 6 yıl sonra açıldı. Kobani Davası'nda 42 yıllık hapis cezası verilen eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 1000. hafta nedeniyle Cumartesi Anneleri'ne mektup gönderdi.

Demirtaş,mektubunda "Ant olsun ki bu topraklarda acı çeken tüm annelere; Kürt-Türk demeden tüm insanlarımıza barışı, özgürlüğü armağan etmeden asla durmayacağız. Tıpkı sizin gibi ve size layık olmak için direneceğiz" ifadelerini kullandı.

Selahattin Demirtaş'ın Cumartesi Anneleri'ne gönderdiği dayanışma mektubu şöyle:

"Çok Kıymetli Cumartesi Anneleri, Cumartesi Aileleri

İçeride de olsak dışarıda da siyasetçiler olarak sizin karşınızda mahcubuz. Halen sizin acılarınızı dindiremediğimiz için mahcubuz. O meydanı size kapatan, sizi gazlayan, coplayan zihniyetten hesap soramadığımız için mahcubuz.

Ama bilin ki sizlerle birlikte her daim daha umutlu, daha dirençliyiz. Ant olsun ki bu topraklarda acı çeken tüm annelere; Kürt-Türk demeden tüm insanlarımıza barışı, özgürlüğü armağan etmeden asla durmayacağız. Tıpkı sizin gibi ve size layık olmak için direneceğiz.

Bininci haftada Galatasaray Meydanında fiziken aranızda olmasak da kalbimiz, ruhumuz sizinledir.

Hepinizin ellerinden, yangın yerine dönmüş yüreklerinizden öpüyorum.

Özgür yarınlarda görüşeceğiz elbette.

Selahattin Demirtaş

Edirne Cezaevi"