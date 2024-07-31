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Selahattin Demirtaş'tan Genco Erkal mesajı

Edirne Cezaevi'nde tutulan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, bu sabah hayatını kaybeden usta sanatçı Genco Erkal için taziye mesajı yayınladı.

Güncel
  • 31.07.2024 16:36
  • Giriş: 31.07.2024 16:36
  • Güncelleme: 31.07.2024 16:44
Kaynak: Haber Merkezi
Selahattin Demirtaş'tan Genco Erkal mesajı
Fotoğraf: DepoPhotos

Yaklaşık 8 yıldır Edirne Cezaevi'nde tutulan Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, bu sabah hayatını kaybeden usta sanatçı Genco Erkal'ı andı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demirtaş, "Usta sanatçı Genco Erkal'ı yitirmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyorum. Ailesinin ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun" dedi.

86 yaşında hayata veda eden politik tiyatronun öncülerinden Genco Erkal, 2 Ağustos Cuma günü ikindi namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

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