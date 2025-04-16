Selahattin Demirtaş'tan Sırrı Süreyya Önder mesajı: Barış için bilinenin de ötesinde çok çalıştı

8.5 yıldır Edirne Cezaevi'nde tutulan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, gece saatlerinde kalp rahatsızlığı geçirerek ameliyata alınan ve sağlık durumu hâlâ kritik olan Sırrı Süreyya Önder için mektup yazdı.

Önder'in barış için büyük emek harcadığını ve pek çok kez bu nedenle hırpalandığını belirten Demirtaş, Önder'in kendisini Edirne Cezaevi'nde ziyaret ettiğinde de rahatsızlandığını ifade etti.

"Haksız saldırılara, hakaretlere çok içerledi ama hepsini sineye çekerek barış yolunda inatla yürüdü. O nedenle hatırı, kıymeti, kıymeti çok büyüktür" ifadelerini kullanan Demirtaş'ın mesajı şu şekilde:

"Barış elçisi olmak zor iştir. Her türlü siyasi hesabın ötesinde; annelerin, babaların evlat acısı yaşamaması için yüreğini ortaya koyarsın ama çoğu zaman bunun kıymeti bilinmez. Yerden yere vururlar seni, yüreğini hırpalarlar, onurunla oynamaya kalkarlar. Ama barışa sadakatle bağlanırsan geri adım atmazsın, asla vazgeçmezsin. Tek dileğin ölmeden önce barışı görmektir.

'CEZAEVİ ZİYARETİNDE FENALAŞTI'

Cezaevi ziyaretindeydik. Sırrı Bey aniden fenalaştı, rengi beyazı kesti, kalbini tuttu. Telaşlandık, oburlar, ambulans çağırmaya yeltendi, izin vermedi. Koridora çıkıp biraz hava aldı. Ahmet Türk ve Pervin Buldan’la gözlerimiz doldu, daracık hapishane görüş odasında barış konuşmamızın zarifliğiyle Sırrı Bey geçmiş dönemin tüm zamanın neşesini takınmaya çalışarak “Ahmet Abi, bu barış meselesini hal yoluna koymadan ölmek yok bize! Orda girişimize söz verdik, ‘önce barış, ölürsek Allah’ın emri’.”

Sırrı Bey o haliyle dışarı çıktı ve Edirne Cezaevi önünde “yüreğimiz elimizde geziyoruz” açıklamasını yaptı ki gerçekten öyleydi.

'BARIŞ İÇİN BİLİNENİN DE ÖTESİNDE ÇOK ÇALIŞTI'

Kürt-Türk herkes bilmeli ki; Türk halkının bu koca yürekli evladı barış için bilinenin de ötesinde çok çalıştı, çok emek verdi, asla çirkinlik yapmadı, ucuz düşünmedi. Haksız saldırılara, hakaretlere çok içerledi ama hepsini sineye çekerek barış yolunda inatla yürüdü. O nedenle hatrı, kadri, kıymeti çok büyüktür.

Sırrı Bey ayakta kalacak. Bu barış illa ki olacak ve inşallah o da göğsünü gere gere kendi emeklerinin sonuçlarıyla gurur duyacak.

Bunu en çok hak edenlerdensin Sırrı Abi; dualarımız, kalbimiz seninle. Seni seviyoruz can abim."