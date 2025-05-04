Selahattin Demirtaş'tan Sırrı Süreyya Önder mesajı: Her daim kıymetlimizsin

Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, dün yaşamını yitiren DEM Parti Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için mesaj paylaştı.

Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir tane mezarın yok ki, on milyonların kalbine gömüleceksin. Hangi birini ziyaret edem, hangisine yüzüm sürem gardaş" dedi.

Selahattin Demirtaş, "Git, yolun açık olsun abe can, her daim kıymetlimizsin. Ama gülüş değil ki, bıyık değil ki sana yakışsın; ölüm sana yakışmadı, olmadı gardaş" ifadelerini kullandı.

Bir tane mezarın yok ki, on milyonların kalbine gömüleceksin. Hangi birini ziyaret edem, hangisine yüzüm sürem gardaş.



Git, yolun açık olsun abe can, her daim kıymetlimizsin. Ama gülüş değil ki, bıyık değil ki sana yakışsın; ölüm sana yakışmadı, olmadı gardaş. pic.twitter.com/K75rqXYYoH — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) May 4, 2025

Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle 18 gündür tedavi gördüğü Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Hastaneden yapılan açıklamada, "Sayın Sırrı Süreyya Önder, yoğun bakım ünitemizdeki takip ve tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün saat 16.10'da hayatını kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun" ifadelerine yer verilmişti.