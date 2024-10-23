Selahattin Demirtaş'tan TUSAŞ saldırısı açıklaması: "Sorunların diyalog yoluyla çözülmesi arayışlarını kanla kesmeye çalışan anlayış..."

TUSAŞ'a yönelik düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yapan eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, “Demokratik siyaseti ve barış arayışlarını itibarsızlaştırmaya, iradesiz kılmaya yönelik hiçbir yaklaşımı kabul etmeyeceğiz. Herkes hesabını kitabını buna göre yapmalıdır” dedi.

Ankara’daki saldırıyı kınıyoruz, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyoruz. Yaralılara da geçmiş olsun dileklerimizle birlikte acil şifalar temenni ediyoruz.



Sorunlarımızın konuşarak, diyalogla, siyaset yoluyla çözülmesi arayışlarını… — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) October 23, 2024

Demirtaş, Ankara’daki saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

“Ankara’daki saldırıyı kınıyoruz, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyoruz. Yaralılara da geçmiş olsun dileklerimizle birlikte acil şifalar temenni ediyoruz.

Sorunlarımızın konuşarak, diyalogla, siyaset yoluyla çözülmesi arayışlarını kanla kesmeye çalışan anlayış bilmeli ki eğer Öcalan bir inisiyatif alır ve siyasetin önünü açmak isterse tüm gücümüzle arkasında olacağız.

Demokratik siyaseti ve barış arayışlarını itibarsızlaştırmaya, iradesiz kılmaya yönelik hiçbir yaklaşımı kabul etmeyeceğiz. Herkes hesabını kitabını buna göre yapmalıdır.

Barış isteyenlerin sesinin, kimden gelirse gelsin bu defa bastırılmasına asla izin vermeyeceğiz.”