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Selahattin Demirtaş'tan yeni roman: "Jamal" 25 Nisan'da raflarda

HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yeni romanını doğum gününde duyuruldu. Dipnot Yayınları'nın duyurduğu roman "Jamal" 25 Nisan'da okurlarla buluşacak.

Güncel
  • 10.04.2025 11:30
  • Giriş: 10.04.2025 11:30
  • Güncelleme: 10.04.2025 11:52
Kaynak: Haber Merkezi
Selahattin Demirtaş'tan yeni roman: "Jamal" 25 Nisan'da raflarda

Cezaevinde sekiz buçuk yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan doğum gününde yeni roman müjdesi geldi.

Demirtaş, bu kez "Jamal" isimli yeni bir romanla okur karşısına çıkıyor. "Jamal" Dipnot Yayınları'nın baskısıyla 25 Nisan'da raflarda olacak.

Yayınevinden yapılan açıklamada, Demirtaş'ın yeni romanı şöyle tanıtıldı:

"Bugün 10 Nisan. Selahattin Demirtaş’ın doğum günü. Yazarımız 8,5 yıldır hapiste. Hapiste tutulduğu 8,5 yıl boyunca 8 kitap yazdı. Yazarımızın doğum gününde, yeni romanı Jamal’ı okura duyurmanın gönencini yaşıyoruz."

Selahattin Demirtaş'ın daha önce Seher, Devran ve Dad adlarıyla üç öykü kitabı; Leylan, Efsun ve Arafta Düet (Yiğit Bener'le birlikte) adlarıyla üç romanı ve "Onurlu Yaşam Davası" ismiyle savunmaları yayımlanmıştı.

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