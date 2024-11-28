Selahattin Demirtaş'tan 'yeni süreç' mesajı: Abdullah Öcalan'a işaret etti

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Edirne Cezaevi'nde yaptıkları görüşmeyi anlattı.

Medyascope’ta Ruşen Çakır'ın sorularını yanıtlayan Bakırhan, Selahattin Demirtaş'ın mesajlarını aktardı.

Bakırhan'ın aktardığına göre Demirtaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan 'yeni süreç' ile ilgili, "Parti iyi gidiyor. Gerçekten hükümet bu konuda iktidar iyi niyetliyse, DEM Parti üzerine düşen bütün sorumluluğu eksiksiz bir şekilde yerine getirmeli" dedi.

PKK lideri Abdullah Öcalan'a işaret eden Demirtaş, "Sizi destekliyorum. Buradayım. Her anlamda katkı koymaya varım. Ama bu meselenin çözüm merkezi İmralı’dır. Sayın Öcalan’dır. Öcalan’ın vereceği her karara da sonsuz inanıyor ve güveniyorum" ifadelerini kullandı.

Tuncer Bakırhan ise Demirtaş için “Öcalan’ın vereceği her karara sonsuz, sınırsız inanıyor ve güveniyor” değerlendirmesini yaptı.