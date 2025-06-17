Selahattin Demirtaş ve Ferhat Tunç'tan Sırrı Süreyya Önder’e ağıt: 'Derviş' yayınlandı
Selahattin Demirtaş ile Ferhat Tunç'un, 3 Mayıs'ta hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için bestelediği 'Derviş' adlı ağıt yayınlandı.
Edirne Cezaevi'nde yaklaşık 9 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve sanatçı Ferhat Tunç, Sırrı Süreyya Önder için ağıt besteledi.
3 Mayıs'ta yaşamını yitiren Önder için yazılan 'Derviş' adlı ağıt yayınlandı.
'Derviş', Ferhat Tunç'un Youtube kanalında ve tüm dijital müzik platformlarında yayınlandı.
Ağıtın sözleri şu şekilde:
Bir zamane Derviş‘iyim
Şal hırkada görün beni
Boncuk boncuk elişiyim
Al yazmada bulun beni
Kerametim yoktur uçam
Nur değilem ışık saçam
Nedir desen işin sırrı
Gel sana yüreğim açam
Gülerim amma naçarım
Ne korkarım ne kaçarım
Allı turnayım göçerim
Bulutlardan mesele beni
Kılıcım yok nefes kesem
Rüzgâr değilem ki esem
Nedir desen işin sırrı
Ne altınım var ne de kesem
Bana müsaade gideyim
Ben bu dünyayı n’ideyim
Viran bağda gül fideyim
Topraklara sarın beni
Tahtım yoktur buyruk salam
Tacım verem derman alam
Nedir desen işin sırrı
Bir cerendir bir de balam
Selahattin Demirtaş ile Sırrı Süreyya Önder, 2013 yılında Ferhat Tunç’un 30. sanat yılı konserinde sahneye çıkıp birlikte türkü söylemişlerdi.