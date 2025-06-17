Selahattin Demirtaş ve Ferhat Tunç'tan Sırrı Süreyya Önder’e ağıt: 'Derviş' yayınlandı

Edirne Cezaevi'nde yaklaşık 9 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve sanatçı Ferhat Tunç, Sırrı Süreyya Önder için ağıt besteledi.

3 Mayıs'ta yaşamını yitiren Önder için yazılan 'Derviş' adlı ağıt yayınlandı.

'Derviş', Ferhat Tunç'un Youtube kanalında ve tüm dijital müzik platformlarında yayınlandı.

Ağıtın sözleri şu şekilde:

Bir zamane Derviş‘iyim

Şal hırkada görün beni

Boncuk boncuk elişiyim

Al yazmada bulun beni

Kerametim yoktur uçam

Nur değilem ışık saçam

Nedir desen işin sırrı

Gel sana yüreğim açam

Gülerim amma naçarım

Ne korkarım ne kaçarım

Allı turnayım göçerim

Bulutlardan mesele beni

Kılıcım yok nefes kesem

Rüzgâr değilem ki esem

Nedir desen işin sırrı

Ne altınım var ne de kesem

Bana müsaade gideyim

Ben bu dünyayı n’ideyim

Viran bağda gül fideyim

Topraklara sarın beni

Tahtım yoktur buyruk salam

Tacım verem derman alam

Nedir desen işin sırrı

Bir cerendir bir de balam

Selahattin Demirtaş ile Sırrı Süreyya Önder, 2013 yılında Ferhat Tunç’un 30. sanat yılı konserinde sahneye çıkıp birlikte türkü söylemişlerdi.