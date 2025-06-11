Selahattin Demirtaş ve Ferhat Tunç’tan Sırrı Süreyya Önder için şarkı

Edirne Cezaevi’nde tutulan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve sanatçı Ferhat Tunç, 3 Mayıs'ta kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren DEM Parti milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in anısına bir şarkı yaptı.

Sözlerini Demirtaş’ın yazdığı, Ferhat Tunç’un bestelediği ve yine Ferhat Tunç tarafından seslendirilen “Derviş” isimli eser ağıt niteliğinde hazırlandı. 16 Haziran Pazartesi günü saat 20.00’de Ferhat Tunç'un Youtube kanalında ve tüm dijital müzik platformlarında yayınlanacak.

T24'ten Ceren Bayar'ın aktardığına göre, şarkının sözlerinin bir bölümü şöyle:

"Kılıcım yok nefes kesem

Rüzgâr değilem ki esem

Nedir desen işin sırrı

Ne altınım var ne de kesem"

Selahattin Demirtaş ile Sırrı Süreyya Önder, 2013 yılında Ferhat Tunç’un 30. sanat yılı konserinde sahneye çıkıp birlikte türkü söylemişlerdi.