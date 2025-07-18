Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ hakkında yapılan tahliye başvurusu reddedildi

AİHM’in üçüncü kez ihlal kararı vermesinin ardından, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahhattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile Kobani davası tutukluları hakkında yapılan tahliye başvurusu, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

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