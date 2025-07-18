Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ hakkında yapılan tahliye başvurusu reddedildi
Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve diğer Kobani tutuklularının tahliye başvurusu, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.
Kaynak: Haber Merkezi
AİHM’in üçüncü kez ihlal kararı vermesinin ardından, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahhattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile Kobani davası tutukluları hakkında yapılan tahliye başvurusu, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.
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