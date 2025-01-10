Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ziyaretinin saati netleşti

DEM Parti Basın Bürosu'ndan ziyaretlere ilişkin, “DEM Parti İmralı heyetinin 11 Ocak Cumartesi Edirne’de Demirtaş, 12 Ocak Pazar Kandıra’da Figen Yüksekdağ'a yapacağı ziyaretlerinin saati 13.00 olarak planlanıyor” bilgilendirmesi yapıldı.

İmralı heyetinin, görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapmayacağı, açıklamanın daha sonra ve kapsamlı bir şekilde yapılmasının planlandığı bildirildi.



