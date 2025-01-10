Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ziyaretinin saati netleşti
DEM Parti TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile yerine kayyum atanan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ten oluşan heyetin, yarın Edirne'de eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş , pazar günü ise Kandıra'da Figen Yüksekdağ’a yapacağı ziyaretlerin saati 13.00 olarak duyuruldu.
Kaynak: ANKA
DEM Parti Basın Bürosu'ndan ziyaretlere ilişkin, “DEM Parti İmralı heyetinin 11 Ocak Cumartesi Edirne’de Demirtaş, 12 Ocak Pazar Kandıra’da Figen Yüksekdağ'a yapacağı ziyaretlerinin saati 13.00 olarak planlanıyor” bilgilendirmesi yapıldı.
İmralı heyetinin, görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapmayacağı, açıklamanın daha sonra ve kapsamlı bir şekilde yapılmasının planlandığı bildirildi.