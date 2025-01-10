Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ziyaretinin saati netleşti

DEM Parti TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile yerine kayyum atanan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ten oluşan heyetin, yarın Edirne'de eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş , pazar günü ise Kandıra'da Figen Yüksekdağ’a yapacağı ziyaretlerin saati 13.00 olarak duyuruldu.

Güncel
  • 10.01.2025 19:26
  • Giriş: 10.01.2025 19:26
  • Güncelleme: 10.01.2025 19:28
Kaynak: ANKA
Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ziyaretinin saati netleşti
ANKA

DEM Parti Basın Bürosu'ndan ziyaretlere ilişkin, “DEM Parti İmralı heyetinin 11 Ocak Cumartesi Edirne’de Demirtaş, 12 Ocak Pazar Kandıra’da Figen Yüksekdağ'a yapacağı ziyaretlerinin saati 13.00 olarak planlanıyor” bilgilendirmesi yapıldı.

İmralı heyetinin, görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapmayacağı, açıklamanın daha sonra ve kapsamlı bir şekilde yapılmasının planlandığı bildirildi.

BirGün'e Abone Ol