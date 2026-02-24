Selahattin Demirtaş’ın avukatı Ramazan Demir’e 2’nci kez hapis cezası

Edirne F Tipi Cezaevi’nde bulunan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatlarından Ramazan Demir, yargılandığı bir dava kapsamında hapis cezasına çarptırıldı.

İlke TV'den ahmet Ayva'nın haberine göre, avukat Ramazan Demir ile Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi çok sayıda avukat hakkında geçtiğimiz günlerde hapis cezaları verilmişti. Bu gelişmenin ardından Demir hakkında görülen bir başka davada daha karar çıktı.

İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Ramazan Demir’e, 2013–2015 yılları arasında yaptığı sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek hapis cezası verildi. Mahkeme, Demir’i Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 301/2. maddesi delaletiyle 301/1. maddesi uyarınca "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama" iddiasıyla 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Söz konusu paylaşımların, ağırlıklı olarak sokağa çıkma yasakları döneminde yaşanan hak ihlallerine ilişkin olduğu belirtildi.

DAVA 10 YILDIR SÜRÜYORDU

Yaklaşık 10 yıldır süren davada karar bugün açıklanırken, Ramazan Demir karara itiraz edeceklerini söyledi. Demir, yaptığı açıklamada, verilen cezanın hukuki olmadığını belirterek üst mahkemeye başvuracaklarını ifade etti. Demir, aynı zamanda "Söz konusu paylaşımların ilgili olarak, "o hak ihlallerinin avukatıyım, dosyaları AİHM’e taşıdım, hepsini orada devletin yüzüne ve dünyaya söyledim" ifadelerini kullandı.

Bu kararla birlikte Demir hakkında verilen hapis cezalarının sayısı ikiye yükselmiş oldu.

DAHA ÖNCE 11 YIL 3 AY HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ

Ramazan Demir hakkında "hapishane alanındaki faaliyetler" gerekçesiyle açılan davada 11 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti. Demir, "örgüt üyeliği" ve "örgüt propagandası" suçlamasıyla cezaya çarptırılmıştı. Söz konusu davada mahkeme, herhangi bir takdiri indirim (iyi hal indirimi) uygulamamıştı.