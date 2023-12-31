Selahattin Demirtaş’ın babası Tahir Demirtaş toprağa verildi

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın bugün sabaha karşı yaşamını yitiren babası Tahir Demirtaş, Mardinkapı Mezarlığında defnedildi.

Kobane Davası’ndan tutuklu Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın babası Tahir Demirtaş’ın cenazesi, işlemleri yapılmak üzere Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığına götürüldü. Cenazeye katılmayı talep etmeyen Demirtaş, cenaze törenine katılmazken sevenleri ve siyasiler Demirtaş ailesini yalnız bırakmadı.

Yeniköy Mezarlığında yapılan cenaze törenine Demirtaş'ın ailesi, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve DEM Parti milletvekilleri Serhat Eren, Adalet Kaya, Sevilay Çelenk, DEM Parti İl Örgütü, Barış Anneleri, DBP Diyarbakır İl Eşbaşkanı Sultan Yaray, Kürt siyasetçi Ahmet Türk, Diyarbakır Barosu avukatları Demirtaş avukatı Mahsuni Karaman, İHD Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Yılmaz, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sivil toplum örgütleri temsilcileri, aydın, yazarlar katıldı.

‘YİĞİT ÖLÜR ADI KALIR’

Yeniköy Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından Tahir Demirtaş’ın cenazesi defnedilmek üzere merkez Sur ilçesinde bulunan Mardinkapı Mezarlığına götürüldü. Burada defnedilen Demirtaş’ın mezarı başında anadili olan Kürtçenin Kirmançki lehçesinde dualar okundu. Okunan duaların ardından konuşan Ahmet Türk, “Yiğit ölür adı kalır” sözünü hatırlatarak Selahattin Demirtaş gibi insan yetiştirdiği için teşekkür ederek, Kürt halkına ve aileye başsağlığı diledi.

‘UMARIM BU ZULÜM BİR AN ÖNCE BİTER’

Ardından söz alan Hatimoğulları da Selahattin Demirtaş’ın Ankara’da görülen Kobane Davası‘nada yaptığı savunmada siyasetçilerin cezaevinde ailelerinin cenazesine dahi gidemediğini hatırlatarak, bugünleri hissettiğini söyledi. Hatimoğulları, “Keşke Selahattin Başkan da burada, babasının mezarı başında annesiyle, ailesiyle bu acıyı paylaşabilseydi. Umarım bu zulüm biran önce biter. Hepimizin başı sağ olsun. Ailemizin başı, Selahattin Başkanın başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

'KÜRT HALKININ BAŞI SAĞ OLSUN'

Ardından konuşan Demirtaş’ın annesi Sadiye Demirtaş ise “Kürt halkının başı sağ olsun” dedi.

Ardından, taziye için Liceliler Yasevi’ne geçildi.