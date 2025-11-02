Selahattin Demirtaş’ın 'dostluk maçı' çağrısına Amedspor’dan yanıt

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Trabzonspor'la Amedspor'un kardeşlik maçı oynaması önerisine Amedspor'dan olumlu yanıt geldi.

Amedspor Başkanı Nahit Eren, Amida Haber'e yaptığı açıklamada, "Sürece katkı sunacaksa biz her zaman hazırız. Amedspor’un sahip olduğu kimlik ve değerler, barış ve demokratik toplum anlayışının gereğini yerine getirmeyi zorunlu kılar” dedi. Nahit Eren, şunları söyledi:

"TOPLUM HAZIR OLMALI, BİZ HER ZAMAN HAZIRIZ"

"Tabi ki sürece katkı sunan bütün organizasyonlara sıcak bakarız. Amedspor’un sahip olduğu kimlik ve değer yargılarının gereği olarak barış ve demokratik toplum sürecinde üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye her zaman hazırdır. Nitekim Amedspor’un bu gücü ve potansiyeli vardır. Bu tür girişimlere her zaman hazırız, sürece katkı sunacaksa tabi ki bizde bu tür organizasyonların gerçekleştirilmesini isteriz. Hem süper lig hem TFF 1’inci ligde mücadele eden takımlar kendi liglerine odaklanmış durumda. Bu tür organizasyonlar milli maç arasında kulüpler karşılıklı olarak sıcak bakarsa yapılabilinir. Tabi her şeyden önce toplumun da buna hazır olması lazım. Biz her zaman buna hazırız. Bu tür dostluk maçlarına katkı sunan bir anlayıştayız. Bir talep gelirse bu dostluk maçı neden olmasın. Özünde sürece destek sağlayacak girişimlere hazırız."

DEMİRTAŞ NE DEMİŞTİ?

Selahattin Demirtaş, 31 Ekim'de T24’te yayımlanan "Sürecin muhasebesi: Neler yapabilirdik ya da yapabiliriz?" başlıklı yazısında Amedspor ve Trabzonspor arasında bir “kardeşlik maçı” düzenlenmesi önerisinde bulunmuştu.

Demirtaş, süreçle ilgili 'neler yapılabilir' bölümünde, "Diyarbakır’da Amedspor ile Trabzonspor arasında bir kardeşlik maçı organize etselerdi. Tüm Diyarbakır, Trabzonspor ve Amedspor bayraklarıyla donatılsaydı. Karadeniz’den akın akın gelen kardeşlerimiz Diyarbakırlıların evlerinde misafir edilselerdi, stadyuma maçı izlemeye birlikte gitselerdi. Vanspor, aynı şekilde Kayserispor’a konuk olsaydı ve Kürt kardeşlerimiz akın akın Kayseri’ye gidip evlerde misafir olsalardı" ifadelerini kullanmıştı.