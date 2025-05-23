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Selahattin Demirtaş’ın yargılandığı ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ davası ertelendi

Selahattin Demirtaş'ın 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla yargılandığı davanın bugün görülen duruşması ertelendi. Demirtaş duruşmaya katılmadı.

Güncel
  • 23.05.2025 12:13
  • Giriş: 23.05.2025 12:13
  • Güncelleme: 23.05.2025 12:17
Kaynak: DHA
Selahattin Demirtaş’ın yargılandığı ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ davası ertelendi

8.5 yıldır Edirne Cezaevi'nde tutulan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, ‘Cumhurbaşkanına hakaret ettiği’ gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşması ertelendi.

Selahattin Demirtaş'ın, Diyarbakır, Mersin, Ankara ve Mardin'deki konuşmalarında ‘Cumhurbaşkanına hakaret ettiği’ gerekçesiyle açılan ve 4 dosyanın birleştirildiği davanın duruşması bugün görüldü.

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş duruşmaya katılmazken avukatı salonda hazır bulundu.

Mahkeme hakimi, Demirtaş hakkındaki başka bir dosya ile söz konusu davanın birleştirilmesine ilişkin Yargıtay kararının beklendiğini belirtti.

Duruşma salonunda hazır bulunan Demirtaş'ın avukatı, hem eksikliklerin giderilmesi hem de savunma için ek süre istedi. Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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