Selahattin Demirtaş’ın yeni fotoğrafı paylaşıldı

DEM Parti Grup Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan, yaklaşık 9 yıldır Edirne’de cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın son halini paylaştı.

1 Mayıs’ta Demirtaş’ı ziyaret eden Buldan, X hesabından Demirtaş’ı son ziyaretinde çektirdikleri fotoğrafı paylaştı.

Buldan, şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili Selahattin Demirtaş’ı en son ziyaretimde çektirdiğimiz fotoğrafları yeni elime ulaştı. Yapay zeka fotoğraflarına kimse itibar etmesin. Selam ve saygılar.”

Fotoğraf: Pervin Buldan (X)