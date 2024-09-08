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Selahattin Demirtaş’tan Narin paylaşımı

Edirne’de tutuklu durumda bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, bugün cansız bedenine ulaşılan Narin Güran’a ilişkin bir paylaşım yaptı.

Güncel
  • 08.09.2024 17:45
  • Giriş: 08.09.2024 17:45
  • Güncelleme: 08.09.2024 17:47
Kaynak: Haber Merkezi
Selahattin Demirtaş’tan Narin paylaşımı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, bugün (8 Eylül Pazar) Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran’a ilişkin sosyal medya platformu X’te bir paylaşım yaptı.

Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

“Kötülüğün, alçaklığın, şerefsizliğin sınırı yok; kimliği, inancı, vatanı yok. İyiliğin, erdemin, onurlu yaşam mücadelesinin de sınırı, kimliği, inancı, vatanı yok.

Bu şekilde gidişin, dünyayı biraz daha karartsa da aydınlık için sonsuz çabamız sürecek meleğim. Affet hepimizi.”

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