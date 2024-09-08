Selahattin Demirtaş’tan Narin paylaşımı
Edirne’de tutuklu durumda bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, bugün cansız bedenine ulaşılan Narin Güran’a ilişkin bir paylaşım yaptı.
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, bugün (8 Eylül Pazar) Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran’a ilişkin sosyal medya platformu X’te bir paylaşım yaptı.
Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:
“Kötülüğün, alçaklığın, şerefsizliğin sınırı yok; kimliği, inancı, vatanı yok. İyiliğin, erdemin, onurlu yaşam mücadelesinin de sınırı, kimliği, inancı, vatanı yok.
Bu şekilde gidişin, dünyayı biraz daha karartsa da aydınlık için sonsuz çabamız sürecek meleğim. Affet hepimizi.”
Kötülüğün, alçaklığın, şerefsizliğin sınırı yok; kimliği, inancı, vatanı yok. İyiliğin, erdemin, onurlu yaşam mücadelesinin de sınırı, kimliği, inancı, vatanı yok.— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) September 8, 2024
Bu şekilde gidişin, dünyayı biraz daha karartsa da aydınlık için sonsuz çabamız sürecek meleğim. Affet hepimizi. pic.twitter.com/KCjJu8E8QQ