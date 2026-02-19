Selahattin Paşalı kim, kaç yaşında ve nereli?
Selahattin Paşalı kaç yaşında ve nereli? Selahattin Paşalı hangi dizilerde oynadı? Selahattin Paşalı evli mi, eşi kim? Tüm yanıtlar haberimizde.
Son yılların en dikkat çeken oyuncularından biri olan Selahattin Paşalı, hem televizyon dizileri hem dijital platform projeleri hem de sinema filmleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. “Selahattin Paşalı kim?”, “Selahattin Paşalı kaç yaşında?”, “Selahattin Paşalı nereli?” ve “Hangi dizilerde oynadı?” soruları sıkça merak ediliyor. İşte başarılı oyuncunun hayatı, kariyeri ve özel yaşamına dair merak edilen tüm detaylar…
SELAHATTİN PAŞALI KİMDİR?
Selahattin Paşalı, 2 Şubat 1990 tarihinde İzmir’de doğdu. Oyunculuk kariyerine 2017 yılında adım atan Paşalı, kısa sürede hem televizyon hem de dijital platform projelerinde önemli roller üstlendi.
Selahattin Paşalı Kaç Yaşında?
2 Şubat 1990 doğumlu olan Selahattin Paşalı, 2026 yılı itibarıyla 36 yaşındadır.
Selahattin Paşalı Nereli?
Başarılı oyuncu İzmir doğumludur. İlk ve ortaokul eğitimini Bodrum’da tamamlamıştır.
Selahattin Paşalı Boyu Kaç?
Selahattin Paşalı’nın boyu 1,85 metredir.
EĞİTİM HAYATI VE BASKETBOL GEÇMİŞİ
Paşalı, 14 yaşında Darüşşafaka Spor Kulübü basketbol altyapısına transfer oldu ve altyapı sürecinde takım kaptanlığı yaptı. Liseyi Bahçeşehir Koleji’nde tamamladı. Lisans eğitimini ise Budapeşte’de Sanat Yönetimi okuyarak bitirdi.
25 yaşında İstanbul’a dönen oyuncu, Craft Atölye’de oyunculuk eğitimi alarak profesyonel kariyerine adım attı.
SELAHATTİN PAŞALI HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Selahattin Paşalı’nın oyunculuk kariyeri 2017 yılında başladı. Özellikle dijital platform projeleriyle geniş kitleler tarafından tanındı.
Televizyon Dizileri
|Yıl
|Dizi
|Rol
|2017-2018
|Kalp Atışı
|Alp Sungur
|2018
|Bir Umut Yeter
|Arda Özkan
|2019
|Leke
|Arda Yenilmez
|2020
|Babil
|Hakan Yavuncu
|2023-2024
|Ömer
|Ömer Ademoğlu
|2025-günümüz
|Kıskanmak
|Nüzhet Erden
Dijital Platform Projeleri
|Yıl
|Proje
|Rol
|Platform
|2020-2021
|Aşk 101
|Osman Demirkan
|Netflix
|2022-günümüz
|Pera Palas'ta Gece Yarısı
|Halit
|Netflix
|2026
|Masumiyet Müzesi
|Kemal
|Netflix
Selahattin Paşalı, 2026 yılında Netflix’te yayınlanan Masumiyet Müzesi dizisinde başrolü üstlenerek kariyerinde yeni bir döneme adım atmıştır.
SİNEMA FİLMLERİ
|Yıl
|Film
|Rol
|2022
|Mukavemet
|Rahmi
|2022
|Kurak Günler
|Emre
Özellikle Kurak Günler filmiyle önemli festivallerde ödüller kazanmıştır.
SELAHATTİN PAŞALI ÖZEL HAYATI
Selahattin Paşalı, 16 Nisan 2022 tarihinde sevgilisi Büşra Dilara Tümer ile Bodrum’da evlendi. Çiftin 1 Temmuz 2022 tarihinde dünyaya gelen kızlarına Leyla Pera Paşalı ismi verildi.
ÖDÜLLERİ
Selahattin Paşalı kariyeri boyunca birçok ödül kazanmıştır. Öne çıkan bazı ödülleri şunlardır:
- 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali – En İyi Erkek Oyuncu
- 33. Ankara Uluslararası Film Festivali – En İyi Erkek Oyuncu
- 55. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu
- GQ Türkiye Men of The Year – Yılın Oyuncusu
Selahattin Paşalı kimdir?
Selahattin Paşalı, 1990 doğumlu Türk oyuncudur. Televizyon, dijital platform ve sinema projelerinde rol almaktadır.
Selahattin Paşalı kaç yaşında?
2026 yılı itibarıyla 36 yaşındadır.
Selahattin Paşalı nereli?
İzmir doğumludur.
Selahattin Paşalı hangi dizilerde oynadı?
Kalp Atışı, Leke, Babil, Ömer, Aşk 101, Pera Palas’ta Gece Yarısı ve Masumiyet Müzesi gibi projelerde rol almıştır.
Selahattin Paşalı evli mi?
Evet, 2022 yılında Büşra Dilara Tümer ile evlenmiştir ve bir kız çocuğu vardır.
Selahattin Paşalı kim, kaç yaşında ve nereli? sorularının yanıtı; İzmir doğumlu, 36 yaşında, çok yönlü bir oyuncu olarak karşımıza çıkıyor. Hem televizyon hem Netflix projeleri hem de ödüllü sinema filmleriyle kariyerini istikrarlı biçimde sürdüren Paşalı, 2026 yılında Masumiyet Müzesi dizisiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.