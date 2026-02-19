Selahattin Paşalı kim, kaç yaşında ve nereli?

Son yılların en dikkat çeken oyuncularından biri olan Selahattin Paşalı, hem televizyon dizileri hem dijital platform projeleri hem de sinema filmleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. “Selahattin Paşalı kim?”, “Selahattin Paşalı kaç yaşında?”, “Selahattin Paşalı nereli?” ve “Hangi dizilerde oynadı?” soruları sıkça merak ediliyor. İşte başarılı oyuncunun hayatı, kariyeri ve özel yaşamına dair merak edilen tüm detaylar…

SELAHATTİN PAŞALI KİMDİR?

Selahattin Paşalı, 2 Şubat 1990 tarihinde İzmir’de doğdu. Oyunculuk kariyerine 2017 yılında adım atan Paşalı, kısa sürede hem televizyon hem de dijital platform projelerinde önemli roller üstlendi.

Selahattin Paşalı Kaç Yaşında?

2 Şubat 1990 doğumlu olan Selahattin Paşalı, 2026 yılı itibarıyla 36 yaşındadır.

Selahattin Paşalı Nereli?

Başarılı oyuncu İzmir doğumludur. İlk ve ortaokul eğitimini Bodrum’da tamamlamıştır.

Selahattin Paşalı Boyu Kaç?

Selahattin Paşalı’nın boyu 1,85 metredir.

EĞİTİM HAYATI VE BASKETBOL GEÇMİŞİ

Paşalı, 14 yaşında Darüşşafaka Spor Kulübü basketbol altyapısına transfer oldu ve altyapı sürecinde takım kaptanlığı yaptı. Liseyi Bahçeşehir Koleji’nde tamamladı. Lisans eğitimini ise Budapeşte’de Sanat Yönetimi okuyarak bitirdi.

25 yaşında İstanbul’a dönen oyuncu, Craft Atölye’de oyunculuk eğitimi alarak profesyonel kariyerine adım attı.

SELAHATTİN PAŞALI HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Selahattin Paşalı’nın oyunculuk kariyeri 2017 yılında başladı. Özellikle dijital platform projeleriyle geniş kitleler tarafından tanındı.

Televizyon Dizileri

Yıl Dizi Rol 2017-2018 Kalp Atışı Alp Sungur 2018 Bir Umut Yeter Arda Özkan 2019 Leke Arda Yenilmez 2020 Babil Hakan Yavuncu 2023-2024 Ömer Ömer Ademoğlu 2025-günümüz Kıskanmak Nüzhet Erden

Dijital Platform Projeleri

Yıl Proje Rol Platform 2020-2021 Aşk 101 Osman Demirkan Netflix 2022-günümüz Pera Palas'ta Gece Yarısı Halit Netflix 2026 Masumiyet Müzesi Kemal Netflix

Selahattin Paşalı, 2026 yılında Netflix’te yayınlanan Masumiyet Müzesi dizisinde başrolü üstlenerek kariyerinde yeni bir döneme adım atmıştır.

SİNEMA FİLMLERİ

Yıl Film Rol 2022 Mukavemet Rahmi 2022 Kurak Günler Emre

Özellikle Kurak Günler filmiyle önemli festivallerde ödüller kazanmıştır.

SELAHATTİN PAŞALI ÖZEL HAYATI

Selahattin Paşalı, 16 Nisan 2022 tarihinde sevgilisi Büşra Dilara Tümer ile Bodrum’da evlendi. Çiftin 1 Temmuz 2022 tarihinde dünyaya gelen kızlarına Leyla Pera Paşalı ismi verildi.

ÖDÜLLERİ

Selahattin Paşalı kariyeri boyunca birçok ödül kazanmıştır. Öne çıkan bazı ödülleri şunlardır:

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali – En İyi Erkek Oyuncu

33. Ankara Uluslararası Film Festivali – En İyi Erkek Oyuncu

55. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri – En İyi Erkek Oyuncu

GQ Türkiye Men of The Year – Yılın Oyuncusu

Selahattin Paşalı kim, kaç yaşında ve nereli? sorularının yanıtı; İzmir doğumlu, 36 yaşında, çok yönlü bir oyuncu olarak karşımıza çıkıyor. Hem televizyon hem Netflix projeleri hem de ödüllü sinema filmleriyle kariyerini istikrarlı biçimde sürdüren Paşalı, 2026 yılında Masumiyet Müzesi dizisiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.