Selahattin Paşalı’dan "Masumiyet Müzesi" itirafı

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Orhan Pamuk'un "Masumiyet Müzesi" romanından aynı adla uyarlanan dizinin başrol oyuncusu Selahattin Paşalı, rolün kendisinde bıraktığı etkiyi anlattı.

Paşalı, YouTube’da Aysun Öz’ün programında rolüne dair açıklamalarda bulundu. "Kemal Basmacı, Selahattin’de bir iz bıraktı mı?" sorusuna yanıt veren oyuncu şunları söyledi:

"Ben normalde bir iş bittiğinde karakterle vedalaşabiliyorum; bunda ise böyle olmadı. İlk 5 gün yatağımdan sıçrayarak uyandım. Hayatımda daha önce hiç böyle olmamıştı."

1970’LERİN İSTANBUL’UNDA BİR "TAKINTI" HİKÂYESİ

Dizi, varlıklı bir ailenin oğlu Kemal ile uzak akrabası Füsun arasında başlayan aşkın zamanla "saplantılı" bir hikayeye dönüşmesini konu alıyor. İstanbul’un nostaljik atmosferinde ilerleyen anlatı; aşk, özlem, kayıp ve pişmanlık temalarını merkezine alıyor.

13 Şubat'ta dünyada eş zamanlı yayınlanan dizinin yönetmen koltuğunda Zeynep Günay otururken, senaryosunu Ertan Kurtulan kaleme aldı. Ay Yapım imzası taşıyan dizide başrolleri Selahattin Paşalı ile Eylül Lize Kandemir paylaşıyor. Kadroda ayrıca Oya Unustası, Tilbe Saran, Bülent Emin Yarar, Gülçin Kültür Şahin ve Ercan Kesal da yer alıyor.

