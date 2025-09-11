Selam olsun Allende’ye: Şili darbesinin 52’nci yılı

Dış Haberler

Şili’nin başkenti Santiago’da halk, 52 yıl önce General Augusto Pinochet’nin sosyalist başkan Salvador Allende’ye karşı gerçekleştirdiği askeri darbede hayatını kaybedenler için protesto gösterisi düzenledi. Şili Kayıp Tutuklu Yakınları Derneği hayatını kaybedenleri anmak üzere geleneksel yürüyüşü gerçekleştirdi.

11 Eylül 1973 tarihinde General Pinochet, ABD desteğiyle iktidardaki sosyalist başkan Salvador Allende’ye karşı darbe gerçekleştirdi. Darbeye karşı bizzat silahıyla direnişe geçen 65 yaşındaki Başkan Allende, darbeciler tarafından başkanlık sarayında katledildi.

Bu darbeyle dünyanın seçimle başa gelmiş ilk sosyalist hükümeti devrildi ve yerine 17 yıl süren kanlı ve faşist bir diktatörlük kuruldu. Binlerce muhalif katledildi, on binlercesi zindanlara hapsedildi, stadyumlar kitlesel işkence merkezlerine dönüştürüldü.

ABD emperyalizminin yerli taşeronlarıyla birlikte kanlı bir mezbahaya çevirdiği Şili, bu süreçte neoliberal ekonomik politikaların uygulanması için bir laboratuvara dönüştürüldü. Allende darbe sırasında yaşamını yitirse hâlâ büyük bir sevgiyle anılıyor.