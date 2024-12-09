''Selanik’ten gelenler de dönsün' diyen müdür görevden alındı
Sosyal medya hesabından, "Halep'ten gelenler geri dönüyor. Artık Selanik'ten gelenler de geri dönsün" ifadelerini paylaşan Niksar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şakir Bolat, görevden uzaklaştırıldı.
Kaynak: AA
Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, "Soruşturmanın selameti için Niksar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şakir Bolat görevden uzaklaştırıldığını" açıkladı.
Yusuf Evliyaoğlu, X sosyal medya hesabından "Halep'ten gelenler geri dönüyor. Artık Selanik'ten gelenler de geri dönsün" şeklinde paylaşımda bulundu.
Söz konusu paylaşımı Niksar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şakir Bolat da X sosyal medya hesabından paylaştı.
Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, "Bolat'ın paylaşımından sonra gerekli idari soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın selameti için Niksar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şakir Bolat görevden uzaklaştırıldı. Başlatılan soruşturma devam ediyor" dedi.